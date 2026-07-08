Dos hermanos buscan y encuentran refugio al escapar de seres extraños. “Invasión” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Dos hermanos huyen de invasores y encuentran refugio con un hombre, sin imaginar que los seres extraños podrían adoptar apariencia humana. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
Muchas civilizaciones antiguas tiene registros de ellos. Se trata de criaturas crueles que a lo largo de la historia han invadido varias veces nuestro planeta. Se dice que los invasores vienen por algunos de nosotros, nadie sabe para qué; pero en su camino siempre dejan terror, muerte y destrucción. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.