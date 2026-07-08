Es mi hijo y lo quiere para ella | Programa del 8 de julio 2026 de Acércate a Rocío

Perla está preocupada porque asegura que su cuñada le quiere quitar a su hijo, pero su esposo dice que está exagerando pues sólo les ayuda a cuidarlo mientras Perla y su esposo trabajan. Guadalupe acepta que quiere quedarse con el hijo de su hermano Eduardo, pues asegura que ellos no tienen dinero para mantenerlo. Mientras el esposo de Guadalupe confiesa que no está de acuerdo, Guillermo revela que Eduardo le debe dinero. La manera en que Eduardo piensa pagar su deuda es muy cuestionable, pues involucra a su hijo.