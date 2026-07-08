Una embarazada, dos prófugos y un camión desatan un enredo que se salió de control | Rutas de la Vida: “Dulce venganza”

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Dos hermanos huyen de invasores y encuentran refugio con un hombre, sin imaginar que los seres extraños podrían adoptar apariencia humana. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
La cuñada de Perla acepta que quiere quedarse con su sobrino y tenerlo como si fuera su hijo; saldrá a la luz un trato macabro que involucra al hijo de Perla.
Mientras Guillermo ventila la deuda que Eduardo tiene con él, sale a la luz un cuestionable negocio, entre hermanos, que involucraría al hijo de Eduardo.