Nubia hereda un poderoso libro de magia y deberá protegerlo de una fuerza oscura. “La Aprendiz” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Antes de morir, Carlos hereda a Nubia la misión de proteger un libro con el conocimiento de la magia, pero una fuerza oscura intentará arrebatárselo. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
Libros de magia han existido desde hace muchos siglos y seguirán existiendo mientras la humanidad no pierda la creencia en lo oculto. Es imposible saber si Nubia y Felipe tienen la única copia del Magus Rex en todo el mundo, lo que es inobjetable es que mientras tengan esa copia nunca estarán a salvo del mal que ansía hacerse de ese poder; o por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.