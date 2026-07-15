Nubia hereda un poderoso libro de magia y deberá protegerlo de una fuerza oscura. “La Aprendiz” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

Libros de magia han existido desde hace muchos siglos y seguirán existiendo mientras la humanidad no pierda la creencia en lo oculto. Es imposible saber si Nubia y Felipe tienen la única copia del Magus Rex en todo el mundo, lo que es inobjetable es que mientras tengan esa copia nunca estarán a salvo del mal que ansía hacerse de ese poder; o por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.