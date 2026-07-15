No me dejó ser madre y ahora me desprecian | Programa del 15 de julio 2026 de Acércate a Rocío

Los problemas para Blanca comenzaron cuando se embarazó a los 16 años, pues desde entonces su madre comenzó a tomar decisiones por ella. Incluso, la mamá de Blanca registró a sus hijas como propias y ahora la rechazan. Para Magda y su hija Ana, Blanca nunca ha tenido carácter. Mientras Marlene, hija de Blanca, ha sacado provecho de la situación de su mamá, Diana logra abrir los ojos.