No me dejó ser madre y ahora me desprecian | Programa del 15 de julio 2026 de Acércate a Rocío
Blanca dio a los a los 16 y su mamá se encargó de hacerla vivir un calvario argumentando su falta de carácter. ¿Blanca logrará recuperar a sus hijas?
Los problemas para Blanca comenzaron cuando se embarazó a los 16 años, pues desde entonces su madre comenzó a tomar decisiones por ella. Incluso, la mamá de Blanca registró a sus hijas como propias y ahora la rechazan. Para Magda y su hija Ana, Blanca nunca ha tenido carácter. Mientras Marlene, hija de Blanca, ha sacado provecho de la situación de su mamá, Diana logra abrir los ojos.