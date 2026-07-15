En su nuevo trabajo, Érika se reencuentra con un viejo amor y tendrá una nueva oportunidad. | Rutas de la Vida: “Segunda oportunidad”

Érika jamás imaginó que su nuevo empleo la reencontraría con un antiguo amor, y esta vez todo indica que está lista para tomar la mejor decisión. No te pierdas el capítulo completo de “Segunda oportunidad” de Rutas de la Vida.

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