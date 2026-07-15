En su nuevo trabajo, Érika se reencuentra con un viejo amor y tendrá una nueva oportunidad. | Rutas de la Vida: “Segunda oportunidad”

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El equipo de Extranormal viaja a La Piedad, Michoacán, para investigar un lugar rodeado de relatos sobre presuntos fenómenos inexplicables.
Antes de morir, Carlos hereda a Nubia la misión de proteger un libro con el conocimiento de la magia, pero una fuerza oscura intentará arrebatárselo. Disfruta el capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta.
Blanca dio a los a los 16 y su mamá se encargó de hacerla vivir un calvario argumentando su falta de carácter. ¿Blanca logrará recuperar a sus hijas?