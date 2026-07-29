Una nueva casa despierta la ambición de Daniel y libera una presencia aterradora. “Oro” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

La ambición se define como un deseo intenso de conseguir fama, poder o especialmente dinero. En tiempos de crisis, la gente suele endeudarse de forma tal, que sus sueños por recuperarse los lleva a la ambición desmedida por tener dinero, dispuestos a todo para conseguirlo; cegados por la necesidad llegan a poner en riesgo su vida y la de sus seres más queridos, su familia. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.