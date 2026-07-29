Mis hijos desean a la misma mujer | Programa del 29 de julio 2026 de Acércate a Rocío

Sara está muy angustiada porque sus hijos se han agarrado a golpes por la misma mujer. Todo comenzó cuando Sara recibió en su casa a su ahijada, pues dejó provincia para estudiar en la CDMX. Uriel comenzó una relación a escondidas con Susana y, como su hermano no lo sabía, también comenzó a andar con ella. Eventualmente, Sara confesará a qué se dedica por las tardes y el nieto de Sara rematará el lío amoroso que se destapó en la clínica de emociones.