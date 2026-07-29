¡El cuarto en discordia! Braulio tiene un romance con Susana, quien sale con otros dos

Braulio, nieto de Sara, entra a la clínica de emociones para revelar que tiene un romance con Susana, la ahijada de su abuela; además, confiesa que sabía de la relación que tiene Susana con Brian y Uriel, sus tíos. Según Braulio, Susana lo buscó, pero Susana lo niega rotundamente. ¿Hasta dónde piensa llegar Susana con Braulio, Uriel y Brian? ¡Increíble!