¡El cuarto en discordia! Braulio tiene un romance con Susana, quien sale con otros dos
Braulio confiesa que desde hace quince días comenzó un romane con Susana sabiendo que ella sale con sus tíos. ¿Podría estar enamorada de alguno de los tres?
Braulio, nieto de Sara, entra a la clínica de emociones para revelar que tiene un romance con Susana, la ahijada de su abuela; además, confiesa que sabía de la relación que tiene Susana con Brian y Uriel, sus tíos. Según Braulio, Susana lo buscó, pero Susana lo niega rotundamente. ¿Hasta dónde piensa llegar Susana con Braulio, Uriel y Brian? ¡Increíble!