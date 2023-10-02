Todo por Amor | Capítulo 71 | Lucía y Javier se van a casar
Lucía le pidió a Javier que ese mismo día hablaran con sus padres para darles la noticia de que se van a casar, aunque Sergio esté totalmente en contra.
Sergio salió de peligro, regresó a su casa, pero Enrique habló con él acerca del daño que le hace a su madre comportándose como un niño. La policía ya investiga lo que pasó con Elena, la exesposa de Mariano, pues siguen sin saber nada. Lucía y Javier hablaron con sus padres, les dieron la noticia sobre su boda y el que no está nada contento es Sergio.
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