Todo por Amor | Capítulo 71 | Lucía y Javier se van a casar

Sergio salió de peligro, regresó a su casa, pero Enrique habló con él acerca del daño que le hace a su madre comportándose como un niño. La policía ya investiga lo que pasó con Elena, la exesposa de Mariano, pues siguen sin saber nada. Lucía y Javier hablaron con sus padres, les dieron la noticia sobre su boda y el que no está nada contento es Sergio.

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