Todo por Amor | Capítulo 76 | La culpa de Regina
Regina visitó a Martha en la cárcel y a pesar de brindarle su apoyo, le dijo acerca de su despido, por lo que Martha la culpó de la situación que tiene ahora.
Gonzalo le pidió su opinión a Graciela sobre lo que sabe de Mina y debe de tomar una decisión. Regina visitó a Martha y le tendió la mano, pero le dijo sobre su despido y Martha le dijo que si no hubiera sido por su falta de empatía, ella no estaría en esa situación. Gonzalo decidió tomar al toro por los cuernos y hablar con Mina para hacerla entrar en razón.
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