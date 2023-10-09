Todo por Amor | Capítulo 76 | La culpa de Regina

Gonzalo le pidió su opinión a Graciela sobre lo que sabe de Mina y debe de tomar una decisión. Regina visitó a Martha y le tendió la mano, pero le dijo sobre su despido y Martha le dijo que si no hubiera sido por su falta de empatía, ella no estaría en esa situación. Gonzalo decidió tomar al toro por los cuernos y hablar con Mina para hacerla entrar en razón.

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