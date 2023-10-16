Todo por Amor | Capítulo 81 | Mina confiesa la verdad a sus hermanos
Mina reúne a sus hermanos y les cuenta sobre su trabajo, ellos la cuestionan sobre sus decisiones y pesar de las explicaciones Francisco la rechaza y le pide que jamás vuelva a casa.
Después de escuchar la verdad Lucia le pide a Mina que regrese a casa. Carmen visita a Martha en el reclusorio y pregunta sobre la declaración de Ramiro. Gonzalo busca a Carmen para arreglar las cosas y asume la responsabilidad de sus actos, pero quiere que se apoyen el uno al otro en su situación familiar.
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