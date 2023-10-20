Todo por Amor | Capítulo 85 | No hay espacio en mi vida para el amor

Gonzalo y Carmen tuvieron una plática, pues a pesar de que terminaron, quieren estar juntos. Quique quiere ver a Mina, pero Carmen le dijo que por el momento deben de dejar que ella tome su distancia. Enrique le dijo a Francisco que quiere volver con Raquel para casarse con ella.

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