Todo por Amor | Capítulo 85 | No hay espacio en mi vida para el amor
Gonzalo no quiere darse por vencido, le pidió a Carmen una explicación de por qué no pueden estar juntos. Y Francisco no quiere ver sufrir a Raquel de nuevo.
Gonzalo y Carmen tuvieron una plática, pues a pesar de que terminaron, quieren estar juntos. Quique quiere ver a Mina, pero Carmen le dijo que por el momento deben de dejar que ella tome su distancia. Enrique le dijo a Francisco que quiere volver con Raquel para casarse con ella.
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