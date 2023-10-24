Todo por Amor | Capítulo 87 | El hombre más infeliz del mundo
Francisco le dijo a Raquel lo que siente por ella y aunque le explicó que no lo quiere de la misma manera, él no quiere abrir los ojos ni darse por vencido.
Raquel no ve a Francisco más que como el hermano de su hijo, pero él no entiende y tampoco quiere que Enrique la vuelva a lastimar. El esposo de Martha sabe que podría ganar el caso si lo contrademandan y está tratando de manipular a Gonzalo para que le dé dinero. Carmen tomó decisiones importantes sobre sus hijos, pues solo quiere verlos bien, ¿qué será?
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