Todo por Amor | Capítulo 87 | El hombre más infeliz del mundo

Raquel no ve a Francisco más que como el hermano de su hijo, pero él no entiende y tampoco quiere que Enrique la vuelva a lastimar. El esposo de Martha sabe que podría ganar el caso si lo contrademandan y está tratando de manipular a Gonzalo para que le dé dinero. Carmen tomó decisiones importantes sobre sus hijos, pues solo quiere verlos bien, ¿qué será?

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