7 secretos inimaginables de Julia Roberts.

Julia Roberts es una de las actrices más icónicas y perfectas que hemos conocido gracias a Hollywood, pero, más allá del trabajo que la ha catapultado a ser una reconocida estrella internacional, en esta ocasión, te revelaremos algunos de los secretos inimaginables de la protagonista de “Mujer Bonita”.

De pronto la vida personal de Roberts ha quedado muy apartada de los reflectores, y esto quizá no sea una coincidencia, pues, la actriz ha sido bastante cuidadosa con evitar que los aspectos personales se mezclen con su trabajo.

Sin embargo, desde temprana edad, fue afectada por la muerte de su padre, pues, enfrentó esa dolorosa pérdida cuando tenía nada más, 9 años de edad.

1. ¡Un riesgo demasiado alto!

Julia Roberts se preparó para convertirse en Vivian, consiguió la ayuda de mujeres jóvenes que realizaban el mismo trabajo, y muchos pensaban que ella había hecho un cálculo perfecto para hacer de su carrera un verdadero éxito, pero la propia protagonista de “Mujer Bonita”, ha reconocido que en realidad no tenía ni la mejor idea de lo que estaba haciendo.

2. ¿Julia Roberts pensó que no era tan buena?

Sí, en algún momento de la vida todos tenemos dudas sobre nuestra capacidad para enfrentar un reto, y ¿Qué crees? ¡A Julia Roberts le pasó!

Aunque parezca algo difícil de creer, a Julia Roberts le pasó y realmente tomó una decisión súper sabia y madura a pesar de ser muy joven, y reconoció sobre esa época:

“Recuerda por qué haces lo que haces. Eso es tu ancla. Cultiva tu gusto y tu toma de decisiones. No trabajé durante un par de años cuando era una veinteañera porque me ofrecían guiones y yo pensaba: ‘¿Soy yo o esto es una porquería?”, confesó.

Incluso añadió que para ese momento de su carrera, sólo le bastaba con tener para cubrir su renta, hasta que llegara a su puerta una verdadera oportunidad que valiera la pena.

Y vaya que valió la pena, pues, llegada la década de los 90s, la actriz no dejó de trabajar, y de hecho, fue un éxito total.

3. Amores, desamores, y triángulos.

A pesar de sus enormes esfuerzos para evitar que sus romances llegaran las portadas y titulares de televisión, Julia fue expuesta en más de una ocasión, y algunas de estas cosas se convirtieron en bochornosas experiencia.

Una de las cosas más penosas y escandalosas que fueron vinculadas a Julia Roberts fue el triángulo amoroso que involucró a Kiefer Sutherland y Jason Patric.

Y de hecho, estaba lista para casarse con Kiefer Sutherland, y tres días antes del enlace, Julia canceló la boda porque sospechaba que su futuro esposo le era infiel, y terminó consolándose en Irlanda en los brazos del también actor Jason Patric.

Con quien sí llegó al altar fue con el intérprete de country, Lyle Lovett, después de tener un noviazgo de sólo 3 semanas, aunque, la pareja parecía perfecta ante los ojos de todos, ellos se separaron 21 meses después de compartir sus vidas juntos.

Danny Morder es el nombre del camarógrafo que con el que se encuentra casada actualmente, y padre de sus 3 hijos, pero se rumoró que durante el tiempo en el que comenzó la relación, él se encontraba casado, y se decía que Julia sobornó a la esposa de su amado con más de 100 mil dólares. ¿Podrías creerlo?

4. Julia vs. el bisturí.

Es Julia Roberts una de las pocas actrices que se opone abiertamente a modificar su rostro o cuerpo para satisfacer los estándares estéticos de la industria de Hollwyood, y sin embargo, ella reconoce que intentó intervenirse con botox, y concluyó que fue algo ridídiculo hacerlo, pues al final del día estaba privando a su familia de reconocer sus verdaderas emociones.

Eso sí, asegura que respeta a todas las personas que deciden intervenirse para sentirse mejor con su apariencia, pues, es una decisión totalmente personal.

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5. ¿No es tan dulce como América esperaba?

Se han corrido VARIOS rumores sobre el pesado carácter de Roberts en el trabajo, se dice que no sólo es exigente y bastante complicada para relacionarse con sus compañeros y personas de las producciones, o al menos eso se decía de ella allá por los años 90. ¡Y es probablemente cierto!

La propia Julia Roberts ha reconocido en al menos una o dos (o tres o cuatro) ocasiones que de pronto su actitud no es la mejor, y que de vez en cuando suele ser "una niña malcriada".

6. El delicado secreto familiar

A decir verdad, no se sabe mucho sobre la relación que mantenía Julia Roberts con su media hermana Nancy Motes, quizá muchos conocieron su existencia, hasta que la noticia de su muerte acaparó los titulares en el año 2014.

Y es que, el asunto fue demasiado alarmante, cuando se reveló que antes de suicidarse, Nancy dejó una carta acusando a Julia de ser una arpía, y dejando ver que su más grande martirio era totalmente su culpa, aunque más tarde, personas cercanas a la joven, aseguraron que Motes era realente un alma torturada.

7. ¡Buuuu, aburridooo!

¿Crees que eres la única persona que hace algo a pesar de que no le guste? ¡La mismísima Julia Roberts también! Y de hecho, "Un Lugar Llamado Notting Hill" le pareció una propuesta aburrida, que la premisa de la cinta ni siquiera le llamaba la atención, perooooo, afortunadamente la historia pasó por manos del brillante guionista Richard Curtis y fue así como finalmente comprendió que después de todo no era una mala idea, y se convenció de hacerlo.

Por nada del mundo te pierdas "Mujer Bonita", este sábado en la pantalla de Azteca 7.

