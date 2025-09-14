Emmys 2025: ¡FOTOS de las celebridades MEJOR y PEOR vestidas de la noche en la Alfombra Roja!
Si además de amar las series amas la moda, aquí te presentamos a quienes fueron mejor y peor vestidos esta noche para los Emmys 2025.
Catherine Zeta-Jones deslumbró a todos con su presencia que por sí sola impone, pero que además presentó un hermoso vestido negro impresionante.
Crédito: Getty Images
Lisa definitivamente supo cómo lucirse con su primera nominación en los premios Emmy, pues llegó con un impresionante vestido rosa que resaltaba su figura.
Crédito: Getty Images
Colman Domingo es casi sinónimo de buen gusto, pues sabemos que el actor presenta sus mejores looks cada vez que es invitado a un evento.
Crédito: Getty Images
Selena Gomez deslumbró esta noche con un hermoso y largo vestido color rojo pasión, convirtiéndose como una de las mejor vestidas de los Emmys.
Crédito: Getty Images
Hunter Schafer llegó con un vestido rojo, ajustado y largo hasta los pies, siendo también una de las mejor vestidas de la edición 77 de los Emmys.
Crédito: Getty Images
Jenna Ortega se lució esta noche, siendo tan atrevida como siempre y alineándose fielmente a un estilo que ya estamos acostumbrados a ver en ella.
Crédito: Getty Images
Pedro Pascal no podía faltar dentro del top de los mejores vestidos, luciendo con un traje blanco de pies a cabeza y deslumbrando a todos con esos lentes de sol.
Crédito: Getty Images
Por otro lado Megan Stalter prefirió optar por llegar cómoda a la alfombra roja, en unos jeans y una playera blanca sencilla, con un bolso que tenía pegada una hoja que decía “Alto al Fuego”.
Crédito: Getty Images
La estrella de The Last of Us Katlyn Denver llegó mostrando un poco de abdomen, con un top negro y una falda entallada negra.
Crédito: Getty Images
Mientras que una de las actrices de The Pitt, Isa Briones, llegó con un clean look y un vestido que para muchos desfavoreció su figura.
Crédito: Getty Images
Los Emmys 2025 no solo nos entregan los premios a lo mejor de las series de televisión, pues en la alfombra roja también nos ponemos como jueces para decir WOW ante las celebridades mejor vestidas, o un ¿QUÉ? ante aquellas que tal vez tuvieron una visión demasiaaado distinta a lo que creemos que es moda. Disfruta de las fotos de los mejores y peores vestidos de la noche.