¡Encuentra todos los Shenlong y llévate un pase doble para Dragon Ball Live Symphonic!

¡En Azteca 7 queremos que encuentres todas las esferas del dragón! Y es por eso que tenemos preparados 10 pases dobles para que disfrutes de la experiencia Dragon Ball Live Symphonic.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA

a) Mira con atención las fotos que se encuentran en esta galería.

b) Anota el número de veces que aparece Shenlong escondido en las imágenes.

c) En el formulario que te presentamos a continuación, dinos cuántas veces lo descubriste.

d) Responde de forma correcta, llena tus datos y si eres una de las primeras personas en responder correctamente podrías ser uno de los afortunados en llevarse un pase para el concierto sinfónico de Dragon Ball.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR

La dinámica correrá a partir del jueves 28 de agosto y terminará el miércoles 3 de septiembre. Se elegirán a los posibles afortunados ya que se hayan acreditado correctamente todos los pasos descritos en la dinámica. Una vez completado el proceso, los seleccionados serán contactados vía telefónica el jueves 4 de septiembre, y posteriormente serán dados a conocer en las redes sociales de Azteca 7.

3. INCENTIVO

(CANTIDAD) pases dobles para Dragon Ball Live Symphonic (1 por ganador)

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, identificación oficial personal y domiciliada de él/ella y comprobante de domicilio, en caso de requerirlo.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un plazo de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. En caso de ser elegidos, los participantes serán contactados vía telefónica para establecer los términos de la entrega de los pases dobles.

V. Esta dinámica es válida en la Ciudad de México.

VI. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de entrega de su premio.

VII. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

VIII. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

IX. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

X. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

XI. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario. Del mismo modo, si se recibe una cantidad inferior a 100 participantes, se podrá dar la dinámica por desierta.

XII. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XIII. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XIV. TV Azteca podrá modificar el incentivo por algún otro similar y equivalente.

XV. La participación confirma la aceptación, autorización y reconocimiento que la información, videos y/o imágenes enviadas podrán ser utilizadas por TV AZTECA y/o cualquier tercero que esta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine haciéndose responsable el participante de todos los derechos que el registro genere.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

(i) Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

(ii) Si no se puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

(iii) Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.