Eres Hermosa; ¿Mi Nyu y Tae Kyung podrán vivir felices para siempre?; esto sucedió en el capítulo FINAL
El final de Eres Hermosa ya está aquí, descubre si Tae Kyung logró vencer su molestia con Mi Nyu y si ambos lograron vivir felices para siempre.
ver fotos
Mi Nyu ya no está viviendo con los A.N.JELL, quienes ya comienzan a resentir su ausencia. Mientras tanto empiezan a notar que tal vez su relación con el verdadero Mi Nam no sea la mejor del mundo.
Crédito: MBC
Mientras viajan Shin Woo, Jeremy y Tae Kyung encuentran un video de Mi Nyu cantando de forma desgarradora, y los tres deciden ir a buscarla, algo que se hace casi imposible porque la gente rápidamente los reconoce.
Crédito: MBC
Pero la farsa de Mi Nam como Mi Nyu vuelve, pues el verdadero Nam está trabajando fuera sin la aprobación del manager de A.N.JELL, por lo que le piden a Nyu que regrese como uno de los idol.
Crédito: MBC
En este breve regreso Mi Nam se encuentra con Tae Kyung, quien le dice que le diga a su “hermana” que todo está bien con él y que está tranquilo, algo que le rompe bastante el corazón a Nyu. Sin embargo todo sale mal, pues debe reunirse con He Yi, ya que al parecer el verdadero Mi Nam está enamorado de ella.
Crédito: MBC
Pero algo sucede, en una reunión inesperada entre todos los A.N.JELL con He Yi, Mi Nyu termina emborrachada por su manager y en un pequeño desliz Tae Kyung rápidamente logra reconocerla, y dice que lo va a llevar a casa.
Crédito: MBC
Mi Nyu despierta en el coche de Tae Kyung, quien le dice que debe entrar a su casa para que descanse, y Mi Nam sigue con la farsa de fingir ser su hermano, algo que claramente Tae no compra y se lo hace saber.
Crédito: MBC
Después de esa noche, Tae Kyung hace que Mi Nyu regrese a su vida real, pues tiene planeado irse de viaje hasta África para continuar con su formación como monja.
Crédito: MBC
Así Mi Nyu se reúne con Mo Hwa Ran, en un reencuentro para muchos inesperado, pues la madre de Tae Kyung tiene algo importante que darle: un disco con todas las canciones de su madre, para que ademas de conocer su rostro y nombre, conozca también cómo era que sonaba su voz.
Crédito: MBC
En esa reunión Mi Nyu le pidió a Mo Hwa Ran que, una vez que comenzó con esos buenos pasos, aproveche y se disculpe con Tae Kyung por todo el daño que le estuvo haciendo durante tantos años.
Crédito: MBC
Es la presentación de A.N.JELL con el verdadero Mi Nam, pero Tae Kyung recibe muchas indirectas de que es una persona llena soberbia y necedad, y después de recibir las disculpas de Mo Hwa Ran, se decide a irse tras Mi Nyu.
Crédito: MBC
Pero lo que Tae no sabe es que Mi Nyu se adelantó y está como una fan más esperando a que la presentación de A.N.JELL dé inicio, pero sin poder encontrarla entre la multitud, Tae decide salir antes que sus compañeros para cantar la canción que el padre de Nyu habría escrito a su madre.
Crédito: MBC
En medio de la multitud Tae Kyung por fin logra ver a Mi Nam, y decide bajarse del escenario para ir decidido hacia ella y en un abrazo confesarle que la ama y que se lo va a decir todos los días.
Crédito: MBC