Estos fueron los anuncios del State of Play del 24 de septiembre del 2025, uno de los eventos de videojuegos más importantes
¿Confirmarán GTA VI? Esto es lo que nos trajo el State of Play 2025
Este miércoles 24 de septiembre se realizó el tan esperado State Of Play 2025 de septiebre, donde se han confirmado lanzamientos de videojuegos que llegarán en los próximos meses.
¿Listo para las novedades y grandes sopresas?
Estos son fueron los anuncios del State Of Play 2025:
- Pudimos ver un adelanto de Saros el cuál llegará el próximo 20 de marzo de 2026.
- Zero Parades, un videojuego de espionaje bajo una narrativa inmergida en un surrealismo que llegará en 2026.
- Microsoft Flight Simulator 2024, llegará a PS5 el 8 de diciembre de 2025, el cuál tendrá compatibilidad con PlayStation VR2, aunque se prevé como un lanzamiento a futuro.
- La acción no para con Battlefield 6 y su nueva campaña de batalle, el cuál llegará este10 de octubre en consolas y PC.
- El título de Deus Ex remasterizado estará disponible para la consola Play 5 el 5 de febrero de 2026.
- Halloween The Game, en esta historia podrás ser superviviente o el temido Michael Myers, mismo que llegará el 8 de septiembre del siguiente año.
- En los próximos meses llegará un DLC de Mega Man en el videojuego de Sonic Racing: Crossworld, dejando una de las colaboraciones más esperadas.
- Se confirmó que la entrega de Nioh 3 llegará el próximo 6 de febrero del año entrante.
- La edición remasterizada de Dynasty Warrior 3 se lanzará el 19 de marzo de 2026.
- Code Vein II llegará el próximo 30 de enero y tuvimos un nuevo vistazo.
- Pudimos ver un nuevo vistazo de Let It Die: Inferno el cuál llegará este 3 de diciembre.
- Así fue el primer vistazo a Chronoscript: The Endless End, un título que se desarrolla en un libro.
- PlayStation incursiona se adentra en el audio con PlayStation Pulse Elevate, unos altavoces inalámbricos.
- Alan Wake II, Cocoon y Goat Simulator 3 son los juegos de PlayStation Plus Essential del mes de octubre.
- The Last of Us II llegará a PlayStation Plus este próximo viernes 26 de septiembre.
- Gran Turismo 7 tendrá nuevo contenido con SPEC III, la mayor actualización hasta la fecha, con nuevos vehículos, circuitos y sorpresas.
- Lanzarán un control DualSense con motivo del 20 Aniversario de God of War.
- Sin duda alguna, el anuncio más esperado del State of Play del 24 de septiembre del 2025 fue el nuevo videojuego de Wolverine, el cuál estará disponible a finales del próximo año, pero este primer vistazo nos voló la mente.