Estos ⁠personajes de Marvel seguramente le irían al equipo de fútbol Mazatlán

El equipo de fútbol de Mazatlán, Sinaloa en poco tiempo nos ha dejado cosas muy buenas, tanto su afición, como sus jugadores y cuerpo técnico, lo que nos hace pensar que es un súper equipo…

Hablando de “supers”, le preguntamos a la Inteligencia Artificial que superhéroes de Marvel podrían ser fanáticos colorados del “Los Cañoneros” y esto fue lo que nos dijo:

Marvel y el Mazatlán, un crossover que nunca imaginamos

Hawkeye (Clint Barton): Siempre ha usado el morado como su color insignia, igual que Mazatlán. Le encantaría apoyar a un equipo que comparte su identidad cromática.

Black Panther (T’Challa): El morado también está muy ligado a Wakanda, a su realeza y a la energía del Vibranium. Seguramente se sentiría conectado con la vibra elegante del equipo.

Namor: Mazatlán es puerto y ciudad costera, por otra parte, Namor, el Rey de Atlantis, se sentiría como en casa. Apoyaría al club como representación de la fuerza del mar.

Doctor Strange: Sus portales y magia siempre se ven rodeados de destellos púrpuras. Seguro tendría simpatía por un equipo con ese color como bandera.

Star-Lord (Peter Quill): Con su estilo relajado y fiestero, encajaría perfecto en el ambiente del Estadio Kraken. Sería el fan que canta, baila y se la pasa bien en la tribuna.

La Bruja Escarlata (Wanda Maximoff): Sus poderes también brillan en tonos rojizos y púrpuras. La conexión de color la haría sentir afinidad con el equipo morado.

Deadpool: Fan de las fiestas y del show, le encantaría el ambiente colorido y único de Mazatlán. Además, seguramente inventaría cánticos absurdos en el Kraken. (Sin groserías, claro).