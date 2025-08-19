Estos personajes de Marvel seguramente le irían al equipo de fútbol Mazatlán
Le preguntamos a la IA sobre qué personajes de Marvel le irían al equipo de futbol del Mazatlán y esto fue lo que nos dijo.
El equipo de fútbol de Mazatlán, Sinaloa en poco tiempo nos ha dejado cosas muy buenas, tanto su afición, como sus jugadores y cuerpo técnico, lo que nos hace pensar que es un súper equipo…
Hablando de “supers”, le preguntamos a la Inteligencia Artificial que superhéroes de Marvel podrían ser fanáticos colorados del “Los Cañoneros” y esto fue lo que nos dijo:
Marvel y el Mazatlán, un crossover que nunca imaginamos
Hawkeye (Clint Barton): Siempre ha usado el morado como su color insignia, igual que Mazatlán. Le encantaría apoyar a un equipo que comparte su identidad cromática.
Black Panther (T’Challa): El morado también está muy ligado a Wakanda, a su realeza y a la energía del Vibranium. Seguramente se sentiría conectado con la vibra elegante del equipo.
Namor: Mazatlán es puerto y ciudad costera, por otra parte, Namor, el Rey de Atlantis, se sentiría como en casa. Apoyaría al club como representación de la fuerza del mar.
Doctor Strange: Sus portales y magia siempre se ven rodeados de destellos púrpuras. Seguro tendría simpatía por un equipo con ese color como bandera.
Star-Lord (Peter Quill): Con su estilo relajado y fiestero, encajaría perfecto en el ambiente del Estadio Kraken. Sería el fan que canta, baila y se la pasa bien en la tribuna.
La Bruja Escarlata (Wanda Maximoff): Sus poderes también brillan en tonos rojizos y púrpuras. La conexión de color la haría sentir afinidad con el equipo morado.
Deadpool: Fan de las fiestas y del show, le encantaría el ambiente colorido y único de Mazatlán. Además, seguramente inventaría cánticos absurdos en el Kraken. (Sin groserías, claro).