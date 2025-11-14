Cada vez falta MENOS para su estreno: Estos los nuevos rumores sobre los personajes que saldrán en Avengers: Doomsday

Cada vez falta menos para el estreno de la nueva entrega del MCU, Avengers: Doomsday de los hrmanos Russo y los rumores que acompañan esta nueva entrega cada vez suenan con más fuerza, donde incluso fans han mantenido la esperanza en que esta película redefinirá lo que se ha visto de Marvel en los últimos años.

A más de 5 años del estreno de Avengers: Endgame ciertamente hemos vista una gran baja de narrativa y consistencia del Universo Cinematográfico de Marvel, donde por más que se le ha intentado dar la vuelta con nuevas series y películas, poco se ha logrado respecto a la guía de este proyecto, por lo que cada novedad o rumor llena de emoción a los fans de los cómics.

¿Qué personajes estarán en Avengers: Doomsday?

Si bien, de momento tenemos pocos detalles oficiales ya se sabe de la mano de Marvel sobre algunos de los personajes que podremos ver en pantalla, aunque fuertes rumores, sobre todo de insiders que han acertado en películas anteriores, se espera la participación de los siguientes actores:



Robert Downey Jr. - Doctor Doom

Anthony Mackie - Captain America

Florence Pugh - Yelena Belova

Letitia Wright - Black Panther

Chris Hemsworth - Thor

Tom Hiddleston - Loki

Paul Rudd - Ant-Man

Simu Liu - Shang-Chi

Sebastian Stan - Bucky

Hannah John-Kamen - Ghost

Wyatt Russell - U.S. Agent

David Harbour - Red Guardian

Lewis Pullman - Sentry

Danny Ramirez - Falcon

Chris Evans - Steve Rogers

Hayley Atwell - Peggy Carter

Vanessa Kirby - Sue Storm

Pedro Pascal - Reed Richards

Joseph Quinn - Johnny Storm

Ebon Moss-Bachrach - La Mole

Winston Duke - M’Baku

Tenoch Huerta - Namor

Mabel Cadena - Namora

Alex Livinalli - Attuma

James Marsden - Cyclops

Rebecca Romijn - Mystique

Patrick Stewart - Charles Xavier

Alan Cumming - Nightcrawler

Ian McKellen - Magneto

Ryan Reynolds - Deadpool

Kelsey Grammer - Bestia

Channing Tatum - Gambit

¿De qué trata Avengers: Doomsday?

De acuerdo con la sinopsis oficial, esta historia ocurre solo 14 meses después de los eventos ocurridos en la película de Thunderbolts, donde podríamos ver a Vengadores, junto a Wakandanos, los Cuatro Fantásticos, los Nuevos Vengadores e incluso los X-Men “originales” unidos para enfrentar al Doctor Doom, quien en una primera versión será interpretados por Robert Downey Jr.

Se espera que Doctor Doom desate una “crisis multiversal” muy grande, en la que superhéroes de distintos universo deban de unirse con el fin de salvar o vengar el mundo, despertando todo el hype que se logró con las últimas dos entregas de Avengers, así que solo queda esperar hasta su estreno en cines el próximo 17 de diciembre de 2026 para dejarnos sorprender.