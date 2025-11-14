Cada vez falta MENOS para su estreno: Estos los nuevos rumores sobre los personajes que saldrán en Avengers: Doomsday
Poco a poco crecen los rumores sobre algunos personajes que aparecerán en la nueva entrega de Avengers.
Cada vez falta menos para el estreno de la nueva entrega del MCU, Avengers: Doomsday de los hrmanos Russo y los rumores que acompañan esta nueva entrega cada vez suenan con más fuerza, donde incluso fans han mantenido la esperanza en que esta película redefinirá lo que se ha visto de Marvel en los últimos años.
A más de 5 años del estreno de Avengers: Endgame ciertamente hemos vista una gran baja de narrativa y consistencia del Universo Cinematográfico de Marvel, donde por más que se le ha intentado dar la vuelta con nuevas series y películas, poco se ha logrado respecto a la guía de este proyecto, por lo que cada novedad o rumor llena de emoción a los fans de los cómics.
¿Qué personajes estarán en Avengers: Doomsday?
Si bien, de momento tenemos pocos detalles oficiales ya se sabe de la mano de Marvel sobre algunos de los personajes que podremos ver en pantalla, aunque fuertes rumores, sobre todo de insiders que han acertado en películas anteriores, se espera la participación de los siguientes actores:
- Robert Downey Jr. - Doctor Doom
- Anthony Mackie - Captain America
- Florence Pugh - Yelena Belova
- Letitia Wright - Black Panther
- Chris Hemsworth - Thor
- Tom Hiddleston - Loki
- Paul Rudd - Ant-Man
- Simu Liu - Shang-Chi
- Sebastian Stan - Bucky
- Hannah John-Kamen - Ghost
- Wyatt Russell - U.S. Agent
- David Harbour - Red Guardian
- Lewis Pullman - Sentry
- Danny Ramirez - Falcon
- Chris Evans - Steve Rogers
- Hayley Atwell - Peggy Carter
- Vanessa Kirby - Sue Storm
- Pedro Pascal - Reed Richards
- Joseph Quinn - Johnny Storm
- Ebon Moss-Bachrach - La Mole
- Winston Duke - M’Baku
- Tenoch Huerta - Namor
- Mabel Cadena - Namora
- Alex Livinalli - Attuma
- James Marsden - Cyclops
- Rebecca Romijn - Mystique
- Patrick Stewart - Charles Xavier
- Alan Cumming - Nightcrawler
- Ian McKellen - Magneto
- Ryan Reynolds - Deadpool
- Kelsey Grammer - Bestia
- Channing Tatum - Gambit
¿De qué trata Avengers: Doomsday?
De acuerdo con la sinopsis oficial, esta historia ocurre solo 14 meses después de los eventos ocurridos en la película de Thunderbolts, donde podríamos ver a Vengadores, junto a Wakandanos, los Cuatro Fantásticos, los Nuevos Vengadores e incluso los X-Men “originales” unidos para enfrentar al Doctor Doom, quien en una primera versión será interpretados por Robert Downey Jr.
Se espera que Doctor Doom desate una “crisis multiversal” muy grande, en la que superhéroes de distintos universo deban de unirse con el fin de salvar o vengar el mundo, despertando todo el hype que se logró con las últimas dos entregas de Avengers, así que solo queda esperar hasta su estreno en cines el próximo 17 de diciembre de 2026 para dejarnos sorprender.
#AvengersDoomsday. Now in production. pic.twitter.com/P0odVU7vaG— © Avengers (@Avengers) March 26, 2025