Es oficial, estamos a muy poco tiempo de celebrar la Navidad, con ella llegan los intercambios y muchos motivos para dar regalos, es por eso que en esta ocasión te presentamos 12 Tarjetas coleccionables de las Guerreras Huntrix, de Kpop Demon Hunters, ideales para una fan de la cinta. Además de esto también se incluye un CD con temas que sin lugar a dudas pondrá a cantar a todas. Cabe mencionar que estos productos vienen incluidos en uno solo.

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Kpop Demon Hunters: CD de las Guerreras Huntrix para regalar esta Navidad 2026

Este regalo es perfecto para los fans que aman los icónicos temas de la película Kpop Demon Hunters. Este CD es una versión especial de un año de aniversario y cuenta con cuatro pistas adicionales, nunca antes lanzadas, por lo que es material inédito al que tendrá acceso cualquier fan. Por otro lado, este CD incluye 6 pegatinas Chibi, ideales para aquellos que aman el anime estilo japonés ya que los personajes de las Guerrers Huntrix como Rumi, Zoey, Mira e incluso Derpy Tiger lucen con ojos grandes y un cuerpo pequeño en donde su aspecto luce tierno. Una de las grandes ventajas de estas pegatinas es que las puedes pegar en donde quieras ya que sirven para decorar cualquier tipo de producto o espacio. El precio de este producto es de $336 pesos mexicanos.

Kpop Demon Hunters: 12 Tarjetas coleccionables de las Guerreras Huntrix para regalar esta Navidad 2026

Estas tarjetas coleccionables de las Guerreras Huntrix y los Saja Boys son holográficas; es decir, cada una de estas da una apariencia óptica de que la imagen flota en el espacio ya que cada tarjeta cuenta con profundidad y volumen incluso si la persona que tiene la tarjeta en su mano se mueve o cambia de ángulo para mirarla podrá ver diferentes partes de la imagen. Las tarjetas cuentan con colores llamativos. Son perfectas para intercambiar esta Navidad 2026 durante la cena y jugar con verdaderos fans de Kpop Demon Hunters.

Este CD es perfecto para decorar repisas, un escritorio e incluso lo puedes enmarcar y colocar en una pared ya que su diseño es muy llamativo y tiene en su portada a las Guerreras Huntrix con outfits icónicos en color blanco e incluso Mira carga su icónica espada luminante.