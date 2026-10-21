Crean figura GIGANTE del Tigre Derpy de Kpop Demon Hunters, con más de 30 mil piezas Lego, ¿dónde se encuentra y cuánto tiempo tardaron en armarla?

Recientemente se dió a conocer la figura de LEGO más grande del Tigre Derpy, de Kpop Demon Hunters, una figura de casi 37 mil piezas, que tardó más de dos meses y medio para poder completarse. La exhibición de la pieza actualmente se lleva a cabo en el evento LEGO World 2026, mismo que se realiza en el centro de convenciones Jaarbeurs de Utrecht, en Países Bajos, aunque solo será hasta este 21 de octubre y se desconoce a qué lugar el Derpy gigante después de hoy.

¿Quién realizó el Tigre Derpy, de Kpop Demon Hunters, de LEGO más grande?

El encargado de realizar una de la piezas más asombrosas de LEGO, de un personaje entrañable de Kpop Demon Hunters (Tigre Derpy) fue el diseñador Björn Ramant, famoso arquitecto reconocido por participar en en LEGO Masters 2020; esto en colaboración con una plataforma de streaming. A través de su cuenta de instagram el diseñador compartió un video en donde mostró el proceso de la unión de cada bloque. Respecto al peso, la figura podría pesar al rededor de 92 500 gramos; esto si tomamos en cuenta que cada ladrillo pesa al rededor de 2,5 gramos.

¿Qué figuras de LEGO existen de Derpy Tiger, de Kpop Demon Hunters?

Además de la enorme figura del Tigre Derpy de Kpop Demon Hunters de más de 30 mil piezas, también existe otra figura oficial de LEGO, aunque es de menos piezas (825). Esta se encuentra a la venta en el sitio web de la tienda bajo el nombre “Derpy Tiger y Sussie Bird”. Su precio en pesos mexicanos es de $1,699.00 y es ideal para que niños de más de 9 años armen la figura de Kpop Demon Hunters. La pieza tiene destalles únicos como los ojos, colmillos y grecas además de que cuenta con una mini figura de una maceta con 3 flores. Hasta el momento LEGO no cuenta con otras figuras de la película, como alguna de las Guerreras Huntrix o los Saja Boys.

