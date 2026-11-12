Es oficial, cada vez falta menos tiempo para el lanzamiento de GTA 6, uno de los videojuegos más esperados por toda la comunidad gamer. Este juego representa un fenómeno a nivel global por lo que miles de fans incluso buscan coleccionar y comprar productos oficiales, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 photocards de GTA 6, ideales para que regales a un verdadero fan esta próxima Navidad, la cual está a la vuelta de la esquina.

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GTA 6: Photocards del videojuego de Rockstar Games para regalar esta Navidad 2026

Estas photocards consisten en 4 postales de lugares ficticios que son parte del universo de GTA 6, cada uno de ellos tiene características distintas y hay una diferente para cada tipo personalidad y gustos, desde personas que amen la playa como quiénes prefieren lugares con edificios y autos. Cada una de estas photocards las puedes encontrar en el sitio web de Rockstar Games.

GTA 6: Photocard de Vice City para regalar esta Navidad 2026

Esta photocard es ideal para las personas que aman la playa ya que Vice City que es una ciudad ficticia inspirada principalmente en Miami y Miami Beach. Consta de dos islas principales conectadas por puentes. Además de esto cuenta con zonas pantanosas, barrios lujosos, zonas marginales. Esta photocard muestra una playa enorme con un mar azul rodeada de grandes edificios.

GTA 6: Photocard de los cayos de Leónida para regalar esta Navidad 2026

Esta photocard es perfecta para las personas que aman los archipiélagos tropicales ya que Leónida es uno de ellos, este lugar ficticio del videojuego está inspirado en los Cayos de Florida, los cuales son pequeñas islas ubicadas en el extremo sur de la península de Florida, en Estados Unidos. La photocard muestra dos mares, uno azul marino y otro aqua, los cuales están divididos por una gran avenida en donde hay autos.

Photocard de GTA VI GTA 6: Photocards del videojuego de Rockstar Games (Crédito: Rockstar Games)

GTA 6: Photocard de Port Gellhorn para regalar esta Navidad 2026

Esta photocard será la favorita de las personas que aman la ciudad de noche. Port Gellhorn es una ciudad en declive ubicada en el condado de Kelly, dentro del estado de Leonida. Suele presentarse como una “costa olvidada” y muestra un ambiente obrero, suburbano e industrial. La tarjeta muestra de forma visual una ciudad en medio de la noche con luces cálidas de postes.

GTA 6: Photocard de Mount Kalaga para regalar esta Navidad 2026

Si eres fan de las montañas, sin duda alguna amarás esta photocard ya que está basada en Mount Kalaga, una zona muy montañosa y con mucha naturaleza salvaje ubicada en la frontera norte del estado de Leonida en GTA 6. Este lugar está diseñado para que se lleven a cabo lugares como caza, pesca y kayak. En la photocard se puede ver un río, montañas y áreas verdes.