60 Photocards de Kpop Demon Hunters; ideales para regalar a una fan de las Guerreras Huntrix y que se divierta este Megapuente del Día de la Revolución

No cabe duda que hoy en día una de las cintas más exitosas que existe es Kpop Demon Hunters. Miles de personas se han convertido en fans de esta película y cada uno de los personajes, por ejemplo de las Guerreras Huntrix, es por eso que en esta ocasión te presentamos un regalo ideal para obsequiar a una fan de esta película; 60 tarjetas con el rostro de Rumi, Zoey y Mira; son perfectas para pasar este próximo Megapuente del Día de la Revolución en México con mucha diversión jugando, mismo que será del viernes 13 al lunes 16 de noviembre de 2026.

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Kpop Demon Hunters: 60 Photocards de las Guerreras Huntrix; precio y cómo conseguirlas

Estas photocards incluyen 60 tarjetas de las Guerreras Huntrix; Zoey, Rumi y Mira en diversas versiones, combatiendo, cantando, haciendo diversas expresiones faciales, y portando diversos atuendos, por lo que cada imágen es versátil e ideal para cualquier tipo de personalidad. Cada tarjeta tiene una medida de 88.5 mm por 57 mm. Además de esto las photocards incluyen 32 stickers los cuáles podrás pegar en dónde más te guste, lo que definitivamente te hará lucir como una verdadera fan de la cinta. Su precio es de $48.92 y las puedes conseguir mediante comercio electrónico escribiendo en el buscador “Tarjetas Kpop Demon Hunters 60 Cartas 32 Stickers Demon Hunter”.

Photocards de Kpop Demon Hunters

Kpop Demon Hunters: Juegos de mesa ideales para los fans de la película

Una idea perfecta para pasar este Megapuente del Día de la Revolución lleno de diversión es con un juego de mesa de Kpop Demon Hunters como lo es el famoso “Monopoly”. Este cuenta con cartas y es ideal para jugar entre 2 a 5 jugadores. Las instrucciones consisten en que los participantes deben reunir cartas de objetos que Rumi, Mira y Zoey ya que los necesitan para que el concierto sea un éxito. Quien primero consiga 3 grupos completos de objetos gana la partida. El juego está diseñado para niños mayores de 8 años y es perfecto para sacar en reuniones ya que incluso se juega en 15 minutos. Su precio es de $119 pesos.