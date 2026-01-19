¿Qué son los Light Stick de K-pop? Ya tienes el tuyo para ir al concierto de BTS en México

Tras el regreso de BTS a México las redes sociales se han viralizado con videos del concierto de J-Hope en marzo de 2025 en la CDMX , destacando que esos días el ARMY mexicano iluminó todo el recinto con Light Stick, sin embargo, si eres de los que apenas inicias en este mundo del K-pop o piensas ir por primera vez al concierto de la banda surcoreana, aquí te dejamos la información básica que debes saber sobre estos objetos.

¿Qué son los Light Stick y por qué son importantes para los fans del K-pop?

En el universo del K-pop los Light Stick son barras de luz que se prenden y se sincronizan con la música de cada agrupación durante un concierto, representan a cada grupo y a su fandom, y se han transformado en una extensión visual del apoyo de los fans durante conciertos, fan meetings y eventos especiales.

Los Light Stick comenzaron como simples lámparas de mano, pero con el paso del tiempo evolucionaron hasta convertirse en verdaderas piezas de diseño. Hoy incorporan colores oficiales, logotipos, formas únicas y tecnología Bluetooth.

Además de su función estética, los Light Stick son un símbolo de identidad. Llevar el de tu grupo favorito es una forma de decir “pertenezco a este fandom”, algo especialmente importante en una industria donde la relación entre idols y fans es muy cercana y emocional.

Los Light Stick más populares del K-pop y cuánto cuestan

Entre los lightsticks más icónicos se encuentran el ARMY Bomb de BTS, el Candybong de TWICE, el Hammer Bong de BLACKPINK y el Lightiny de ATEEZ. Cada uno destaca por su diseño distintivo y por representar la esencia del grupo.

En cuanto a costos, el precio de un lightstick oficial suele variar dependiendo del grupo y la versión. En general, oscilan entre los 700 y 1,800 pesos mexicanos, aunque ediciones especiales o versiones más recientes pueden superar ese rango.

¿Dónde conseguir Light Stick en la CDMX, principalmente para el concierto de BTS?

Aquí tienes lugares en Ciudad de México donde podrías conseguir un lightstick oficial de las bandas surcoreanas más exitosas del K-pop.



Tiendas especiales con artículos de K-pop: Estos lugares suelen vender mercancía oficial de grupos como BTS, Blackpink y Stray Kids, álbumes, pósters y más. Es recomendable llamar o visitar antes para confirmar disponibilidad.

Ojo: Estas tiendas a veces reciben nuevas unidades justo antes de grandes conciertos, y también pueden tener productos en preventa si se acercan las fechas de los shows.



Tiendas online : Mercadolibre, Amazon etc, debido a que son páginas en internet puedes revisar costos, y fechas de entrega.



Tiendas oficiales como: Weverse Shop, es la forma más confiable de conseguir un lightstick oficial, aunque a veces se agota rápido. Muchos fans recomiendan ver si hay reposiciones antes de la gira.