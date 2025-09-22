Mi Amor de Otra Galaxia | Nunca vi tantas estrellas en el cielo
Song Yi se encuentra luchando entre la vida y la muerte tras haber caído cuando filmaba escenas de su nueva película
Song Yi sufrió un fuerte accidente en su regreso a la actuación y ahora se encuentra librando una batalla entre la vida y la muerte.
Crédito: MBC
Jae-Kyung es sorprendido por Min Joon quien ha llegado a su oficina bastante molesto.
Crédito: MBC
¿Min Joon dejará morir a Jae-Kyung?
Crédito: MBC
Min Joon ha amenazado a Jae-Kyung con asesinarlo, incluso estuvo cerca de dejarlo caer. “Siente lo que sintió Song Yi, vas a morir sintiendo lo mismo que ella”.
Crédito: MBC
Se dejó saber que Min Joon y Jae-Kyung habían negociado un tarot donde el extraterrestre se echaría la culpa y Kyung dejaría en paz a Song Yi.
Crédito: MBC
Hwi Kyung se encuentra investigando en el hospital psiquiátrico de la ciudad.
Crédito: MBC
Los detectives han comenzado a inspeccionar todo lo relacionado con Min Joon y parece que todo lo inculpa, incluso testigos.
Crédito: MBC
Min Joon no teme perder todo con tal de poder pasar un día con Song Yi..jpg
Crédito: MBC
Song Yi le contó a su madre que peleó con Min Joon y que incluso llora por él.
Crédito: MBC
Ante la poca amabilidad que tienen con Song Yi en el set de grabaciones, Hwi Kyung llega para mejorar su estadía.
Crédito: MBC
Así fue la caída de Song Yi en su escena.
Crédito: MBC
Poco antes de caer y sufrir un gran golpe, Hwi Kyung logró salvar a Song Yi.
Crédito: MBC
Song Yi sufrió un gran golpe y requiere de una transfusión o podría perder la vida.
Crédito: MBC
El papá de Song Yi reaparece para donar sangre para su hija y salvarle su vida.
Crédito: MBC
Jae-Kyung le revela a Min Joon que sabe su secreto y que no puede matar a nadie porque el extraterrestre también moriría.
Crédito: MBC
Min Joon le perdonó la vida a Jae-Kyung y le advirtió que si algo le pasaba a Song Yi, él le hará perder todo.
Crédito: MBC
Aún sabiendo que Jae-Kyung conoce los puntos débiles de Min Joon, este lo dejó caer.
Crédito: MBC
Song Yi se encuentra entre la vida y la muerte y ella solo soñaba una vida junto a Min Joon.
Crédito: MBC
¿Hasta dónde puede llegar la maldad de Jae-Kyung? Song Yi se encuentra en el hospital luchando por su vida luego de que esta cayera cuando filmaba una escena de riesgo.
¿Cómo podrá Min Joon proteger a Song Yi?
