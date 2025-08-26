Mi Amor de Otra Galaxia | Entre galaxias y corazones
Cuando la arrogancia choca con la ternura, el destino comienza a unir sus corazones en silencio.
Min-joon continúa viviendo su monótona existencia como profesor universitario, disfrazando su verdadero origen como un ser extraterrestre que ha sobrevivido 400 años en la Tierra.
Viajamos nuevamente a la era Joseon, donde Min-joon, recién llegado a la Tierra, usa sus poderes para detener el tiempo y explorar el mundo a su alrededor.
En un gesto silenciosamente noble, Min-joon evita que un jugador pierda por culpa de un tramposo en un juego callejero; su intervención invisible despierta admiración ante el caos humano.
Esa misma noche, una joven llamada Yi-hwa la versión de la época Joseon de Song-yi aparece a punto de ser capturada, pero desaparece misteriosamente, para luego aparecer junto a Min-joon, quien la rescata con calma inesperada.
El episodio vuelve al presente, donde Song-yi se encuentra con Min-joon en el ascensor; su tensión es palpable. Ella lo confronta por su arrogancia, mientras él la sorprende con comentarios tan antiguos como encantadores.
Min-joon duerme con un sueño inquietante: una mujer con tacones brillantes cayendo desde un balcón. Su amigo, el abogado Jang, sugiere que use sus poderes para ayudar a los humanos; pero Min-joon, desgastado, duda.
Song-yi recibe una propuesta para un programa estilo documental, pero la rechaza... hasta que su rival Yura parece a punto de ocupar su lugar, lo que despierta su competitividad.
Durante la grabación improvisada, Song-yi confiesa de forma adorablemente errónea que su belleza proviene del propofol; sus palabras causan sorpresa y risas a su alrededor.
En clase, Song-yi entrega un trabajo impecable… que no escribió. El profesor Min-joon la confronta cita sus fuentes y le califica con un cero. Su humillación pública resuena como una chispa de conexión.
Viendo que el mundo se burla de ella en redes, Min-joon, con delicada furia, rompe telequinéticamente su teléfono; es un gesto silencioso de protección.
Esa noche, Min-joon escucha a través de las paredes la voz de Song-yi, que está borracha en el piso equivocado. Con paciencia contenida, la deja entrar en su departamento.
Song-yi se queda dormida en su sofá, y Min-joon, con un impulso de cuidado, cubre sus hombros desnudos con una bufanda. Un gesto pequeño, poderoso e íntimo.
Llega Hwi-kyung, su novio, furioso y celoso; exige pruebas, pero Min-joon lo desafía con su lógica tranquila: “¿Por qué te creo si ella es tan famosa?”, devuelve con aguda elegancia.
La química entre ellos brota con fuerza cuando Min-joon, sosteniendo su cartera, le pregunta a Song-yi con una mezcla de urgencia y ternura: “¿Quién eres?”, como si algo guardado en esa foto lo despertara.
Y así, el episodio termina con el eco de su pregunta rondando el aire: ¿quién es ella realmente? Con solo unas líneas, el destino comienza a tejer su historia entre el amor y la espera.
