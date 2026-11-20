La Navidad es una de las temporadas ideales para sorprender a alguien especial con un regalo hecho a mano. Si tienes una amiga, hermana o familiar que es fan de KPop Demon Hunters, puedes tomar inspiración de sus personajes favoritos para crear detalles originales sin gastar demasiado dinero.

Los Saja Boys y HUNTRIX se han convertido en dos de los grupos más reconocidos de la película, por lo que sus colores, vestuarios y elementos característicos pueden servir como inspiración para diferentes manualidades. Desde llaveros y pulseras hasta decoraciones para el árbol de Navidad, estas 5 ideas fáciles de KPop Demon Hunters son una alternativa para sorprender a una verdadera fan del universo de las cazadoras de demonios.

Una por una, las manualidades de Saja Boys y HUNTRIX para regalar en Navidad

1. Pulseras de amistad de HUNTRIX: Las pulseras hechas con cuentas de colores son una alternativa sencilla para regalar durante Navidad. Puedes utilizar tonos morados, rosas, azules y plateados para inspirarte en la estética de HUNTRIX. También puedes agregar letras para formar los nombres de Rumi, Mira o Zoey, o incluir pequeñas estrellas y corazones para personalizarlas.

Pulseras de la amistad y llaveros de KPop Demon Hunters. Pulseras de la amistad y llaveros de KPop Demon Hunters. ((Especial/Pinterest))

2. Llaveros de los Saja Boys: Para esta manualidad puedes utilizar cuentas, hilo elástico, argollas metálicas y pequeños dijes. La idea consiste en crear un accesorio inspirado en los integrantes de Saja Boys, utilizando colores relacionados con sus vestuarios y agregando letras con sus nombres. También puedes incorporar pequeños adornos para que la fan pueda llevarlo en su mochila, bolsa o estuche.

3. Separadores de libros de KPop Demon Hunters: Si la persona a quien quieres sorprender disfruta de la lectura, puedes elaborar separadores con cartulina, papel de colores y listones. Recorta figuras inspiradas en Rumi, Mira, Zoey o los Saja Boys y pégalas sobre una base resistente. Para darles un acabado especial, agrega estrellas, corazones, pequeños dibujos y frases relacionadas con la película. Puedes plastificarlos para que duren más tiempo.

4. Esferas navideñas de HUNTRIX: Una forma de combinar la Navidad con la película es decorar esferas para el árbol. Utiliza esferas transparentes o de colores y agrega pequeños recortes, estrellas, brillantina y listones en tonos morados, rosas y azules. También puedes escribir los nombres de las integrantes de HUNTRIX o colocar ilustraciones inspiradas en sus personajes favoritos.

Separadores y una esfera de KPop Demon Huntrs para fans. Separadores y una esfera de KPop Demon Huntrs para fans. ((Especial/Pinterest))

5. Mini álbum de recuerdos de KPop Demon Hunters: Esta propuesta es ideal para quienes disfrutan coleccionar fotografías y recuerdos de sus personajes favoritos. Puedes utilizar cartulina, hojas de colores, pegatinas, recortes y listones para crear un pequeño álbum decorado con imágenes de HUNTRIX y Saja Boys. En cada página puedes incluir frases, dibujos, nombres de los personajes y pequeños mensajes navideños. Para terminar, decora la portada con el título de la película y un moño para convertirlo en un regalo especial.