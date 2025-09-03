Mi Amor de Otra Galaxia | Una estrella brillante en una noche sin luna
Un segundo puede ser eterno para algunas personas... La historia entre Min Joon y Song Yi cada vez deja ver más cosas de los dos.
ver fotos
Song Yi sube junto a Lee Hwi Kyung a la rueda de la fortuna y esto afecta ciertamente a Min Joon, aunque a su vez ella se siente extraña, como si estuvieran conectados.
Song Yi sube junto a Lee Hwi Kyung a la rueda de la fortuna y esto afecta ciertamente a Min Joon, aunque a su vez ella se siente extraña, como si estuvieran conectados.
Crédito: MBC
Son Yi se sincera y elige una vida donde ella tome sus propias decisiones, más allá de lo que había sido hasta ahora.
Son Yi se sincera y elige una vida donde ella tome sus propias decisiones, más allá de lo que había sido hasta ahora.
Crédito: MBC
Lee Hwi Kyung acepta la decisión de Song Yi y le dice que siempre la esperará.
Lee Hwi Kyung acepta la decisión de Song Yi y le dice que siempre la esperará.
Crédito: MBC
Min Joon acepta la muerte, y cuenta sobre la creencia en su mundo, aunque confiesa que le gustaría ser recordado por alguien…
Min Joon acepta la muerte, y cuenta sobre la creencia en su mundo, aunque confiesa que le gustaría ser recordado por alguien…
Crédito: MBC
Yoo-Se Mi se sincera con Lee Hwi Kyung y hablan sobre lo que les ha salido mal y ella le confiesa que Min Joon fue quien salvó a Song Yi hace años pero este no la escucha por estar borracho a causa de su corazón roto.
Yoo-Se Mi se sincera con Lee Hwi Kyung y hablan sobre lo que les ha salido mal y ella le confiesa que Min Joon fue quien salvó a Song Yi hace años pero este no la escucha por estar borracho a causa de su corazón roto.
Crédito: MBC
Song Yi recibe otro “regalo” poco deseado y causa alboroto con su madre y su hermano.
Song Yi recibe otro “regalo” poco deseado y causa alboroto con su madre y su hermano.
Crédito: MBC
Min Joon conoce a la familia de Song Yi y a la vez se alegra por el rechazo a Lee Hwi Kyung.
Min Joon conoce a la familia de Song Yi y a la vez se alegra por el rechazo a Lee Hwi Kyung.
Crédito: MBC
A su vez, Song Yi presenta a Min Joon, el “Agente Joon” como su nuevo representante, causando desconcierto.
A su vez, Song Yi presenta a Min Joon, el “Agente Joon” como su nuevo representante, causando desconcierto.
Crédito: MBC
Song Yi se vulnera y le cuenta sobre los regalos que ha recibido, por lo que Min Joon la invita a pasar a su casa a resguardarse.
Song Yi se vulnera y le cuenta sobre los regalos que ha recibido, por lo que Min Joon la invita a pasar a su casa a resguardarse.
Crédito: MBC
Song Yi habla sobre los problemas a los que ha enfrentado tras haberse quedado sin representante oficial y menciona que estará en bancarrota, a su vez le cuenta a Min Joon sobre la propuesta de matrimonio que le hizo Hwi Kyung y el por qué lo rechazó aunque necesitara el dinero.
Song Yi habla sobre los problemas a los que ha enfrentado tras haberse quedado sin representante oficial y menciona que estará en bancarrota, a su vez le cuenta a Min Joon sobre la propuesta de matrimonio que le hizo Hwi Kyung y el por qué lo rechazó aunque necesitara el dinero.
Crédito: MBC
Min Joon ha reflexionado sobre lo que siente por Song Yi, lo que deja ver que está enamorado de la joven actriz.
Min Joon ha reflexionado sobre lo que siente por Song Yi, lo que deja ver que está enamorado de la joven actriz.
Crédito: MBC
Min Joon sigue siendo interrogado por la policía, quienes tienen pruebas de su relación con los incidentes que llevaron a la muerte de Yoo-ra.
Min Joon sigue siendo interrogado por la policía, quienes tienen pruebas de su relación con los incidentes que llevaron a la muerte de Yoo-ra.
Crédito: MBC
Min Joon compra un celular para ser el agente de Song Yi (ella se lo pidió enojada).
Min Joon compra un celular para ser el agente de Song Yi (ella se lo pidió enojada).
Crédito: MBC
Song Yi y Min Joon pasan tiempo de calidad juntos mientras viven una vida más tranquila
Song Yi y Min Joon pasan tiempo de calidad juntos mientras viven una vida más tranquila
Crédito: MBC
El amor de Min Joon por Song Yi cada vez es más evidente.
El amor de Min Joon por Song Yi cada vez es más evidente.
Crédito: MBC
Min Joon salva a Song Yi de una muerte segura tras haber sido atacada por un desconocido.
Min Joon salva a Song Yi de una muerte segura tras haber sido atacada por un desconocido.
Crédito: MBC
Mientras Min Joon está en la estación de policía denunciando al atacante, Song Yi está siendo anestesiada.
Mientras Min Joon está en la estación de policía denunciando al atacante, Song Yi está siendo anestesiada.
Crédito: MBC
Son Yi fue sedada y puesta al volante con dirección a un acantilado, donde Min Joon fue a salvarla justo antes de caer.
Son Yi fue sedada y puesta al volante con dirección a un acantilado, donde Min Joon fue a salvarla justo antes de caer.
Crédito: MBC
Mi Amor de Otra Galaxia | Una estrella brillante en una noche sin luna
Song Yi rechaza la propuesta (oferta) de matrimonio de Lee Hwi Kyung, dejando en claro que esta vez ella quiere tomar sus propias decisiones, mostrando una versión más madura y empoderada.
Presenta a Min Joon con su mamá y su hermano, quien además ahora será su nuevo agente, por lo que tendrán que trabajar de manera más cercana.
Las amenazas a Song Yi no se detienen, por lo que Min Joon la invita a quedarse en su casa.
Min Joon salvó a Song Yi de un nuevo intento de homicidio y la lleva al hospital, pero esta opción podría no haber sido lo mejor pues fue raptada de ese lugar.
¡No te pierdas Mi Amor De Otra Galaxia por Azteca 7 y la APP!