Mi Amor de Otra Galaxia | "Siempre aparece de repente, cuando me encuentro en problemas".

Tras haber salvado a Song Yi de una muerte segura, Min Joon ha decidido tomar distancia pues sabe que su condición terminará por lastimarla.

Ante esto Hwi Kyung ha hecho lo suyo y se mantiene firme en la lucha por el corazón de Song Yi, quien solo es amable.

Song Yi ha sido víctima de un ataque, o al menos de su propiedad, por lo que Min Joon la invita a quedarse con él…

Hablando en mayor confianza, Min Joon le deja en claro su idea sobre las relaciones y el cómo ve el mundo, cosa que hace enojar a la actriz.

Song Yi descubre que fue MinJoon quien robó sus zapatos, detalle que tomó con gracia.

Luego de que Song Yi confesara su desesperación por no despertar emociones en Min Joon, este la besa dejándonos una gran escena.

