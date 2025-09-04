inklusion logo Sitio accesible
Mi Amor de Otra Galaxia | "Siempre aparece de repente, cuando me encuentro en problemas".

El amor entre Min Joon y Song Yi cada vez es más fuerte pero más complicado... ¿Están destinados a estar juntos?

Min Joon salvó a Song Yi de caer al vacío luego de ser raptada, aunque esto dejara en evidencia sus habilidades.
Crédito: MBC
Hwi Kyung acude a apoyar a Song Yi quien está muy afectada tras casi caer al vacío, ya que Min Joon desapareció.
Crédito: MBC
Song Yi confronta a Min Joon por haberse ido y este le responde que nunca estuvo ahí, además de que Hwi Kyung se declara como novio de Son Yi.
Crédito: MBC
Los dos sujetos que intentaron asesinar a Song Yi vieron cómo fue salvada por Min Joon y sus habilidades sobrehumanas.
Crédito: MBC
La casa de Song Yi ha sido destruida en gran parte mientras ella estaba en el hospital.
Crédito: MBC
Ante este nuevo problema, Min Joon invitó a Song Yi a quedarse en su casa.
Crédito: MBC
Min Joon deja en claro que él no se quiere comprometer emocionalmente por su manera de ver la vida y hace enojar a Song Yi.
Crédito: MBC
Tan cerca pero tan lejos, Song Yi elige uno de los libros favoritos de Min Joon para leerlo y así poder dormir.
Crédito: MBC
Min Joon arropa a Song Yi mientras reflexiona sobre lo que siente por ella aunque sabe que no puede quedarse.
Crédito: MBC
Song Yi descubrió que Min Joon robó sus zapatos.
Crédito: MBC
Lejos de confundirse, Song Yi cree que Min Joon robó sus zapatos porque le gusta usarlos.
Crédito: MBC
Song Yi ha roto reliquias invaluables de manera accidental, sin que ella tuviera idea de su valor.
Crédito: MBC
Yoo-Se Mi le confesó su amor a Hwi Kyung, quien no sabe cómo tomarlo.
Crédito: MBC
Lee Jae-Kyung comete un error y revela información a Song Yi, siendo ahora un sospechoso de los intentos de homicidio.
Crédito: MBC
Song Yi confesó su desesperación por no ser cortejada por Min Joon, a quien le ha dejado claro lo que siente.
Crédito: MBC
Finalmente, tras una pelea Min Joon por fin besó a Song Yi.
Crédito: MBC

Mi Amor de Otra Galaxia | "Siempre aparece de repente, cuando me encuentro en problemas".

Tras haber salvado a Song Yi de una muerte segura, Min Joon ha decidido tomar distancia pues sabe que su condición terminará por lastimarla.

Ante esto Hwi Kyung ha hecho lo suyo y se mantiene firme en la lucha por el corazón de Song Yi, quien solo es amable.

Song Yi ha sido víctima de un ataque, o al menos de su propiedad, por lo que Min Joon la invita a quedarse con él…

Hablando en mayor confianza, Min Joon le deja en claro su idea sobre las relaciones y el cómo ve el mundo, cosa que hace enojar a la actriz.

Song Yi descubre que fue MinJoon quien robó sus zapatos, detalle que tomó con gracia.

Luego de que Song Yi confesara su desesperación por no despertar emociones en Min Joon, este la besa dejándonos una gran escena.

¿Podrán Song Yi y Min Joon estar juntos? ¡No te pierdas ningún capítulo de Mi Amor de Otra Galaxia! Sigue esta historia en punto de las 6:00 pm a través de Azteca Siete en K-Siete y en la app.

