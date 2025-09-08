Mi Amor de Otra Galaxia | El beso que enfermó a Min Joon
Parece que hasta los extraterrestres más fuertes tienen sus debilidades...
Podemos ver a Min Joon en su trabajo como profesor dando clases y explicando el apego que los seres vivos pueden sentir.
Crédito: MBC
Dio a entender que todo lo que ha sentido se debe al contacto físico, tratando de hacer menos a su enamoramiento.
Crédito: MBC
Tras mostrarse enfermó, Song Yi ahora es quien salva a Min Joon, procurando y estando al pendiente de él.
Este primer beso ha dejado en mal estado a Min Joon, quién ha resentido físicamente este primer acercamiento con Song Yi.
Crédito: MBC
¿Min Joon está perdiendo sus poderes? ¿Será que se está volviendo humano o que no ha podido usar sus dones por estar débil?
Crédito: MBC
Song Yi quedó atrapada y se da cuenta de que Min Joon ya ha estado mejorándose.
Crédito: MBC
Por fin descubrimos que lo que enferma a Min Joon es estar en contacto físico con otras personas y su beso con Song Yi fue lo que lo enfermó.
Crédito: MBC
Comienzan a señalar a Min Joon como el sospechoso del asesinato de Yoo-ra según los detectives.
Crédito: MBC
La carrera de Song Yi está cayendo y ante las pocas propuestas le han llegado ofertas de trabajo poco agradables lo que hace enfurecer a su madre.
Crédito: MBC
Song Yi se abre más profundamente con Min Joon y le cuenta cosas sobre su pasado y su familia y da con el día con el que fue salvada por primera vez por el extraterrestre.
Crédito: MBC
Min Joon confronta a Jae-Kyung quien visitó a Song Yi con pocas intenciones buenas.
Crédito: MBC
Ante este problema, la tensión entre Jae-Kyun y Min Joon crece, donde ambos se declaran la guerra.
Crédito: MBC
Min Joon reflexiona sobre su futuro y duda sobre dejar la Tierra o quedarse y vivir una vida con Song Yi.
Crédito: MBC
Song Yi y Min Joon tienen una plática incómoda y esta decide salir corriendo por cómo fue tratada.
Crédito: MBC
Tras enterarse de que Min Joon fue quien salvó a Song Yi en el pasado, Hwi Kyung lo confronta…
Crédito: MBC
Tal parece que Min Joon se enfermó por… ¿Darle un beso a Song Yi?
Nuestro extraterrestre comienza a levantar sospechas y la vida de Sog Yi no deja de correr peligro.
Parece que el secreto de Min Joon ahora es sabido por varias personas y tendrá que elegir entre quedarse en la Tierra y proteger de Song Yi o regresar a su planeta.
