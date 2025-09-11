Mi Amor de Otra Galaxia| ¿Es el fin de Min Joon?
¡Min Joon ha sido arrollado! ¿Qué pasará con nuestro extraterrestre?
Min Joon por fin ha enfrentado a Jae-Kyung a quien logró dejar en el suelo inconsciente, aunque esto solo haya despertado más su ira.
Yoo-Se Mi ha tratado de decirle a Song Yi que Min Joon es quien le salvó la vida hace años.
Min Joon ha seguido investigando a Jae-Kyung, quien por fin logró que le hicieran daño cuando lo arrollo el auto.
¿Es el fin de esta historia de amor? ¿Qué pasará con Min joon? ¡No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia a través de Azteca Siete y la App en vivo!
Galerías y Notas Azteca 7