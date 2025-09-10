Mi Amor de Otra Galaxia | Quiero que salgas de mi vida

Hwi Kyung ya sabe que Min Joon fue quien salvó a Song Yi cuando ella era solo una niña y le pidió que la dejara en paz.

Song Yi ya se ha dado cuenta de que Min Joon es quien la ha salvado en repetidas ocasiones, pero él lo niega cada vez que puede.

Ante tal presión y el no querer exponerla, Min Joon le pidió a Son Yi que saliera de su vida.

Por cosas de trabajo, Min Joon debe de seguir junto a Song Yi, quien finalmente le ha confesado que está enamorada de él.

¿Qué sucederá en Mi Amor de Otra Galaxia? ¡No te pierdas este increíble K-Drama en punto de las 6:00 p.m.!