Mi Amor de Otra Galaxia | Quiero que salgas de mi vida
Con tal de mantenerla a salvo, Min Joon le pidió a Song Yi que salga de su vida...
Hwi Kyung confronta a Min Joon, quien está convencido de que este último fue quien salvó a Song Yi hace años.
Crédito: MBC
Song Yi acierta y se da cuenta de que Min Joon fue quien la salvó de caer al vació en su auto, aunque este lo negó todo.
Crédito: MBC
Ella insiste y por más explicaciones o coartadas que demuestre, Song Yi se mantiene atenta.
Crédito: MBC
Ante la presión de Song Yi, Min Joon le pide que salga de su vida. (En realidad no quiere problemas para ella).
Crédito: MBC
Hay alguien más enamorada perdidamente de Min Joon.
Crédito: MBC
Jae-Kyung ha comenzado a investigar a Min Joon luego de que este lo confrontara.
Crédito: MBC
Min Joon se encuentra en un dilema pues no quiere que Song Yi corra peligro pero quiere irse a su planeta.
Crédito: MBC
Luego de que Song Yi regresara a su casa, no aguantó más y le escribió a Min Joon.
Crédito: MBC
Min Joon debe de lidiar con su trabajo como profesor y como el agente de Song Yi, quien se encuentra vendiendo sus pertenencias por no tener dinero.
Crédito: MBC
Song Yi le ha pedido a su agente (Min Joon) que la ayude a negociar con su antigua agencia.
Crédito: MBC
Yoo-Se Mi intentó hacer las paces con su amiga Song Yi pero no tuvo éxito pues esta se puso celosa de que tocara a Min Joon.
Crédito: MBC
Song Yi le ha pedido a Min Joon que se quede a su lado a cuidarla pero él le dijo que no dependiera.
Crédito: MBC
Finalmente Song Yi le confesó a Min Joon que está enamorada de él.
Crédito: MBC
Jae-Kyung le tendió una trampa a Min Joon y amenaza con asesinarlo.
Crédito: MBC
Song Yi corre peligro, pues la esperaban en casa de Min Joon.
Crédito: MBC
Hwi Kyung ya sabe que Min Joon fue quien salvó a Song Yi cuando ella era solo una niña y le pidió que la dejara en paz.
Song Yi ya se ha dado cuenta de que Min Joon es quien la ha salvado en repetidas ocasiones, pero él lo niega cada vez que puede.
Ante tal presión y el no querer exponerla, Min Joon le pidió a Son Yi que saliera de su vida.
Por cosas de trabajo, Min Joon debe de seguir junto a Song Yi, quien finalmente le ha confesado que está enamorada de él.
