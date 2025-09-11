Mi Amor de Otra Galaxia | Amor no correspondido
La historia de amor entre Min Joon y Song Yi podría estar llegando a su fin...
Por fin Min Joon se defendió y le puso un alto a Jae-Kyung, quien le disparó en varias ocasiones.
Song Yi logró darse cuenta de que había un intruso en casa de Min Joon y fue resguardada por su hermano.
Min Joon logró ser alcanzado por un sedante pero la alerta de Song Yi hará que logre cosas imposibles.
Song Yi se decide a cuidar a Min Joon, quien se encuentra grave por lo que le inyectaron.
Hwi Kyung ha comenzado a sospechar sobre las intenciones de su hermano Jae-Kyung y lo que pasó con su ex esposa.
En cuanto Min Joon pudo recuperarse dejó a Song Yi, aunque ella quería que se quedaran juntos.
Yoo-Se Mi fue a buscar a Min Joon y esto le ha dado muchos celos a Song Yi.
Las intenciones de Yoo-Se Mi era hablar con Min Joon para contarle que su hermano, el fiscal había sufrido un ataque.
Song Yi hace de todo por intentar estar cerca de Min Joon, incluso yendo al super.
Song Yi de nuevo confronta a Min Joon, quien no responde a los intentos de la actriz por conquistarlo.
Min Joon le ha dicho a Song Yi que no quiere estar con ella, que no le agrada y que se aleje de él.
Hwi Kyung acude al rescate de Song Yi, quien tiene el corazón roto tras ser rechazada por Min Joon.
Min Joon revela que si permanece lejos de su planeta seguramente morirá.
Como despecho, Min Joon se puso a beber sola pues no sabía cómo más calmar sus sentimientos.
Hwi Kyung y Min Joon han empezado a dialogar para proteger a Song Yi.
Por seguir con la investigación, Min Joon cayó en una trampa y fue arrollado.
Min Joon por fin ha enfrentado a Jae-Kyung a quien logró dejar en el suelo inconsciente, aunque esto solo haya despertado más su ira.
Por todo lo que ha tenido qué pasar Song Yi, Min Joon ha preferido hacerse a un lado y salir de su vida, aunque esto la lastime.
Las sospechas sobre Jae-Kyung han crecido y poco a poco ha dejado pistas sobre sus crímenes.
Min Joon pone una barrera a toda costa entre él y Song Yi, lo que le ha roto el corazón.
¿Es el fin de esta historia de amor? ¡No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia!