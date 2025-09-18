Mi Amor de Otra Galaxia | Me interesaba como Do Min Joon el vecino y lo quería mucho, con todo mi corazón
Parece que por fin Min Joon ha logrado sacar a Song Yi de su vida
ver fotos
Min Joon habla sobre lo difícil que es para él relacionarse con las personas debido a sus habilidades y su incapacidad para envejecer.
Min Joon habla sobre lo difícil que es para él relacionarse con las personas debido a sus habilidades y su incapacidad para envejecer.
Crédito: MBC
Min Joon le reveló a Song Yi que la ayudó porque le recordaba a alguien que conoció hace 400 años.
Min Joon le reveló a Song Yi que la ayudó porque le recordaba a alguien que conoció hace 400 años.
Crédito: MBC
Él le reveló su secreto a Song Yi para que ella tuviera miedo y se alejara, aunque esta le hace saber que ella no tiene miedo, al contrario.
Él le reveló su secreto a Song Yi para que ella tuviera miedo y se alejara, aunque esta le hace saber que ella no tiene miedo, al contrario.
Crédito: MBC
De nuevo, Min Joon abandonó a Song Yi y le dijo que no le interesa nada de lo que le pase.
De nuevo, Min Joon abandonó a Song Yi y le dijo que no le interesa nada de lo que le pase.
Crédito: MBC
Jae-Kyung sabe que la policía está tras de él y se plantea acabar rápido con Song Yi.
Jae-Kyung sabe que la policía está tras de él y se plantea acabar rápido con Song Yi.
Crédito: MBC
Min Joon se ha planteado que medidas tomar para alejar finalmente a Song Yi para siempre.
Min Joon se ha planteado que medidas tomar para alejar finalmente a Song Yi para siempre.
Crédito: MBC
Pareciera que cada intento de Min Joon de alejar a Song Yi es inútil pues ella cada ve está más decidida a estar junto él.
Pareciera que cada intento de Min Joon de alejar a Song Yi es inutil pues ella cada ve está más decidida a estar junto él.
Crédito: MBC
Song Yi se dedica a chantajear a Min Joon, aunque en realidad lo único que ella quiere es que coman juntos.
Song Yi se dedica a chantajear a Min Joon, aunque en realidad lo único que ella quiere es que coman juntos.
Crédito: MBC
Song Yi vuelve a confrontar a Min Joon y le dice que ella sí lo ha amado y que no cree que él no sienta nada por ella.
Song Yi vuelve a confrontar a Min Joon y le dice que ella sí lo ha amado y que no cree que él no sienta nada por ella.
Crédito: MBC
Lo que parecía un adiós terminó en una caminata romántica en la playa.
Lo que parecía un adiós terminó en una caminata romántica en la playa.
Crédito: MBC
Tras una pelea, Song Yi deja solo en la playa a Min Joon, quien se ha mantenido firme en su desición..
Tras una pelea, Song Yi deja solo en la playa a Min Joon, quien se ha mantenido firme en su desición..
Crédito: MBC
Esta vez en Song Yi quien respetará la elección de Min Joon y saldrá de su vida.
Esta vez en Song Yi quien respetará la elección de Min Joon y saldrá de su vida.
Crédito: MBC
Min Joon se encuentra deprimido y por fin vendrá su departamento y sorpresivamente, Hwi Kyung es quien se quiere hacer de él.
Min Joon se encuentra deprimido y por fin vendrá su departamento y sorpresivamente, Hwi Kyung es quien se quiere hacer de él.
Crédito: MBC
Min Joon comenzará con su interrogatorio, donde hablará sobre sus identidades pasadas.
Min Joon comenzará con su interrogatorio, donde hablará sobre sus identidades pasadas.
Crédito: MBC
Song Yi realizó su regreso a las actuaciones pero su vida podría correr riesgo ante un posible ataque de Jae-Kyung.
Song Yi realizó su regreso a las actuaciones pero su vida podría correr riesgo ante un posible ataque de Jae-Kyung.
Crédito: MBC
Mi Amor de Otra Galaxia | Me interesaba como Do Min Joon el vecino y lo quería mucho, con todo mi corazón
Tras haberle contado su secreto, Min Joon solamente se ha planteado sacar a como de lugar a Min Joon de su vida para no lastimarla, aunque esto pareciera que solo la motiva a estar junto a él.
Song Yi ha vuelto a la actuación, aunque también está bajo la mira de Jae-Kyung, quien quiere asesinarla por revelar información a la policía.
¿Será el adiós de Min Joon y Song Yi? ¡No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia!