Mi Amor de Otra Galaxia | Me haces falta
Por fin Song Yi despertó de su coma y ha vuelto a actividades y Min Joon ha seguido en contacto con los detectives.
Song Yi por fin logró recuperar la consciencia tras su accidente y lo primero que vio fue a su papá, con quien no tenía contacto desde hace años.
Min Joon ha despertado todo tipo de alertas en los detectives quienes no entienden cómo es que este escapó en segundos.
Ante unos detectives sorprendidos, Min Joon regresó a la estación de policía a terminar su testimonio a quienes reveló sus dones.
Song Yi se encuentra en un dilema pues le han revelado que Hwi Kyung está en coma tras haberle salvado la vida pero ella espera por Min Joon.
Ante el grave estado de salud de Hwi Kyung, Song Yi va a visitarlo pero se encuentra a su familia enojada.
Song Yi le reveló a Jae-Kyung que ella fue quien habló sobre él con los detectives.
La mamá de Song Yi confrontó a Min Joon y le hizo saber que era arrogante.
Tras discutir, la mamá de Song Yi reveló que su hija y Hwi Kyung se van a casar.
Min Joon intentó ver los mensajes de Song Yi para borrar uno que él envió y esta lo descubrió.
Min Joon está celoso de esta noticia y se ha puesto a pelear con gente en internet quienes aseguran que Song Yi ya está comprometida con Hwi Kyung.
Song Yi se ha vuelto una persona más madura tras su accidente y ahora vivirá de mejor manera.
Min Joon pagó las penalizaciones contractuales de Song Yi y volvió a ser su representante.
Hwi Kyung despertó del coma y ahora sabe todo lo que su hermano ha hecho.
Son Yi se dio cuenta de que Min Joon escucha sus conversaciones y desconfía de qué más cosas espía.
Yoo Se-Mi le reveló a Song Yi que la detesta por cómo trata a Hwi Kyung y le pidió que lo acepte, para que una de las dos sea feliz.
Tras pelear por la manera en que Min Joon intentó alejar a Song Yi de su vida, finalmente la volvió a besar.
Song Yi despertó tras su accidente en su regreso a la actuación y pudo recuperar su relación con su papá.
Min Joon ha decidido colaborar con la policía a quienes les reveló sus habilidades, quienes no dudan de su inocencia pero no creen completamente en su historia.
Por otro lado, la mamá de Song Yi le reveló a Min Joon que su hija se va a casar con Hwi Kyung, lo que ha despertado los celos de nuestro extraterrestre.
¿Será el fin de la pareja entre Min Joon y Song Yi? ¡No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia! Sigue la señal a través de Azteca 7 y la App en vivo de lunes a jueves a las 6:00 p.m.