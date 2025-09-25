Mi Amor de Otra Galaxia | Me quedaré siempre contigo
¿Las cosas entre Song Yi y Min Joon cada vez toman más fuerza, pero esto será suficiente para que estén juntos?
Do Min Joon usó sus poderes para poder estar cerca de Song Yi y volvió a besarla, sabiendo el riesgo que corre.
Crédito: MBC
De nuevo Min Joon ha enfermado por haber besado a Song Yi.
Crédito: MBC
Song Yi debe cuidar de Min Joon quien no puede estar de pie y están lejos de casa.
Crédito: MBC
Song Yi se está dando cuenta de que besar a Min Joon le hace mal al extraterrestre por tener un organismo distinto.
Crédito: MBC
Hwi Kyung por fin ha revelado que despertó del coma, pero ha despertado dudas en su hermano sobre lo que sabe.
Crédito: MBC
Esta vez la atención de los detectives se ha centrado en Jae-Kyung, quien es investigado a fondo.
Crédito: MBC
Min Joon es confrontado por el hermano de Song Yi quien no está contento luego de que ella se quedara a dormir con él.
Crédito: MBC
Lo que parecía una pelea, terminó en una amistad entre el hermano de Song Yi y Min Joon.
Crédito: MBC
Song Yi fue al hospital a agradecer a Hwi Kyung para agradecerle por haberla salvado.
Crédito: MBC
A pesar de haberla salvado, Song Yi le dijo a Hwi Kyung que ella ama a Min Joon y él pareció entenderla.
Crédito: MBC
Min Joon y Song Yi comienzan a estar más cercanos.
Crédito: MBC
Song Yi le comunicó a Min Joon sus intenciones de estar siempre con él.
Crédito: MBC
Hwi Kyung se ha puesto a investigar sobre el accidente que casi mata a Song Yi.
Crédito: MBC
Min Joon ha usado sus poderes para escuchar las malas intenciones que tienen en el estudio con Song Yi.
Crédito: MBC
Tras un largo día de trabajo, Song Yi le ha hecho saber a Min Joon lo mucho que disfruta su compañía.
Crédito: MBC
Min Joon finalmente le dijo a Song Yi que regresará a su planeta en un mes.
Crédito: MBC
Las cosas entre Min Joon y Song Yi cada vez van mejor después de que este hiciera de todo por estar junto a ella.
Han comenzado a vivir más cosas juntos, donde los sentimientos de Song Yi cada vez son más grandes, incluso ella ya se imagina una vida entera junto a él.
Hwi Kyung y la policía comienzan a sospechar de Jae-Kyung y sus intenciones de asesinar a Song Yi.
Las cosas cada vez van mejor con Min Joon y Song Yi.. ¿Podrán estar juntos para siempre?
