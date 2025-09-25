Mi Amor de Otra Galaxia | Me quedaré siempre contigo

Las cosas entre Min Joon y Song Yi cada vez van mejor después de que este hiciera de todo por estar junto a ella.

Han comenzado a vivir más cosas juntos, donde los sentimientos de Song Yi cada vez son más grandes, incluso ella ya se imagina una vida entera junto a él.

Hwi Kyung y la policía comienzan a sospechar de Jae-Kyung y sus intenciones de asesinar a Song Yi.

Las cosas cada vez van mejor con Min Joon y Song Yi.. ¿Podrán estar juntos para siempre?

