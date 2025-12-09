¿Qué son los Asia Artist Awards? y ¿Quiénes se coronaron este año?

Durante este fin de semana se celebraron los Asia Artist Awards 2025 (AAA 2025) que no solo se destacó por reconocer lo mejor de la música, televisión, el cine y el entretenimiento asiático, sino por lanzar la ACON 2025, que fue la reunión entre estrellas de K-pop.

Los AAA 2025 no solo fue una ceremonia más: celebraron su décimo aniversario con un megafestival de dos días en el Estadio Nacional de Kaohsiung, Taiwán. Entre luces, fandoms internacionales y actuaciones de alto calibre, la edición 2025 dejó en claro por qué se ha convertido en la premiación asiática más seguida del mundo.

En tanto, el ACON 2025 se posicionó como la más ambiciosa desde su creación contó con presentaciones especiales, colaboraciones y escenarios musicales tipo concierto, expandiendo el evento a una experiencia inmersiva para fans de todo el mundo. Asimismo, contó con performances exclusivas, escenarios gigantes, interacciones en vivo y la participación simultánea de múltiples artistas, la experiencia fue diseñada para ser consumida tanto en estadio como vía streaming, consolidando el alcance mundial del entretenimiento asiático.

Los grandes ganadores de la edición 2025

Como cada año, los Asia Artist Awards coronaron a los artistas más influyentes y exitosos. Entre los premios más comentados se encuentran:

Música



Artista del Año: Stray Kids



Álbum del Año: Karma de Stray Kids



Canción del Año: REBEL HEART / IVE



Stage del Año: ATEEZ



Performance del Año: RIIZE



Ícono Musical del Año: LE SSERAFIM

Actuación



Actor del Año: Lee Junho



Actriz del Año: Lim Yoona



Actor del Año: Park Bo-gum



Actriz del Año: Moon So-ri

Nuevos talentos y reconocimientos especiales

