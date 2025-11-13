La Cosecha | Vive momentos de tensión tras el fuerte enfrentamiento entre Eleazar Gómez y Alberto del Río

inklusion logo Sitio accesible
Video

La Granja VIP vive momentos de tensión tras el fuerte enfrentamiento entre Eleazar Gómez y Alberto del Río “El Patrón”

La tensión dentro de La Granja VIP alcanzó un nuevo nivel cuando Eleazar Gómez y Alberto del Río “El Patrón” protagonizaron un fuerte enfrentamiento. Todo comenzó como una simple plática para aclarar diferencias, pero las cosas se salieron de control rápidamente, generando incomodidad entre los demás granjeros.

