Así fue la llegada de Sudáfrica a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Entre música, aplausos y una gran ovación, la selección de Sudáfrica hizo su espectacular llegada a la inauguración.
La emoción se apoderó del ambiente con la llegada del equipo de Sudáfrica a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Entre música, porras, aplausos y una energía contagiosa, los representantes sudafricanos fueron recibidos con gran entusiasmo, protagonizando uno de los momentos más vibrantes de este primer encuentro mundialista.