Filtran los anuncios bomba de Tomb Raider que podrían revelarse en The Game Awards

Los fans de Tomb Raider están cada día más cerca de presenciar el regreso de Lara Croft, y esta vez no será como un simple cameo en otro juego, sino con un anuncio grande, oficial y revelador como el que siempre soñaron. De acuerdo con filtraciones recientes y pistas dejadas por la propia organización de The Game Awards, este 12 de diciembre se presentará de manera oficial el “futuro de Tomb Raider”. Sí, la espera que llevas haciendo desde el 2018 por un nuevo título podría terminar.

Todo lo que se filtró sobre el regreso de Tomb Raider en The Game Awards

La clave está en una isla temática dentro de Fortnite, creada para la ceremonia, donde se dejó un adelanto directo relacionado con la saga. Más tarde, Geoff Keighley terminó de encender el hype al confirmar que Tomb Raider tendrá presencia especial en el evento.

Aunque no se sabe a ciencia cierta si será un juego nuevo, un tráiler o algo más amplio, insiders aseguran que Crystal Dynamics finalmente mostrará avances del más nuevo proyecto que desarrolla desde 2022 con Unreal Engine 5.

Este sería el primer vistazo oficial tras una etapa complicada dentro del estudio responsable de la saga, el cual ha pasado por cuatro rondas de despidos dentro del estudio, lo que aumentó la preocupación sobre el estado del juego.

¿Podría no ser un videojuego? Sí, pero los fans creen otra cosa

No sabemos si es buena señal o debemos tomarlo con preocupación, pero hay otra alternativa sobre la mesa. Algunos especulan que lo que podríamos ver es la serie live-action para Prime Video, producida por Amazon, que también posee los derechos cinematográficos de la franquicia. La mayoría cree que ambas noticias (el videojuego y la serie) podrían estar por llegar juntas.

Desde 2018 no existe un juego nuevo de la saga, por lo que la comunidad considera prácticamente un hecho que este TGA mostrará el nuevo capítulo de Lara Croft.

¿Qué se sabe del nuevo juego?

La verdad es que se sabe muy poco, pero no te preocupes, que es lo suficiente para emocionarse:



Rumor de un mapa de mundo abierto ubicado en la India.

ubicado en la India. Lara podría desplazarse en motocicleta a través de zonas amplias.

a través de zonas amplias. Estaría construido sobre Unreal Engine 5, prometiendo el salto visual más grande de toda la franquicia.

¿Qué te gustaría ver en el nuevo juego de Tomb Rider?

