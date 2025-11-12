Por si no le entendiste: este es el final explicado de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

La película Frankenstein (2025), dirigida por Guillermo del Toro , ha generado en su mayoría reacciones positivas, con un 86 % de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes y un 95 % de aprobación por parte del público. Sin embargo, aunque muchos ya la vieron en cines o por streaming, hay quienes no entendieron bien el final. Por eso, aquí te lo explicamos con detalle para que puedas comentarlo con tus amigos.

Lo primero que debes saber es que la adaptación del director y guionista mexicano tiene un final diferente —así como otros cambios— respecto al libro homónimo escrito por Mary Shelley, por lo que no es raro que Del Toro haya incluido matices muy personales en su versión.

¿Qué pasa al final de Frankenstein, de Guillermo del Toro?

Al final de la película, la criatura y Víctor finalmente se enfrentan en el navío que aparece al inicio. Pero, en lugar de buscar venganza, dolor y terror, el monstruo en realidad busca reconciliación y perdón, poniendo sobre la mesa una frase que circuló a lo largo de la película: ¿quién es realmente el monstruo en la historia?

Luego de contar su versión de la historia, la criatura presencia la muerte de su creador y después ayuda al capitán Anderson a liberar el barco que estaba atrapado en el hielo. Posteriormente, la toma final muestra a la criatura caminando hacia un nuevo amanecer.

(ESPECIAL/NETFLIX) Esto se ve al final de Frankenstein, de Guillermo del Toro.

En los últimos segundos, aparece una cita de Lord Byron que dice: “Y así, el corazón se rompe, pero aún roto, pervive”. ¿Qué quiere decir esto? Es un reflejo de que, a pesar de la tristeza que habita en alguien, la vida continúa y aún es posible volver a amar, porque así es la naturaleza humana.

¿Quién es el actor que interpreta al monstruo en Frankenstein, de Guillermo del Toro?

Definitivamente, Jacob Elordi —quien interpreta a la criatura de Víctor Frankenstein— se robó la cámara durante la película. Muchos han elogiado su actuación, afirmando que podría conseguir una nominación al premio Óscar 2026. El actor, originario de Brisbane, Australia, mide 1.96 m, así que no es un efecto de cámara que se vea tan imponente en pantalla.

(ESPECIAL) Jacob Elordi es la criatura de Frankenstein, la película de Guillermo del Toro.

El reparto completo de Frankenstein, de Guillermo del Toro

Además de Jacob Elordi, el elenco de Frankenstein cuenta con actores y actrices de gran talla, que también brillaron en sus respectivos papeles: