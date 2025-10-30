“Naucalpan entra al Upside Down”: La casa de Naucalpan que sorprendió a todos con su decoración de Stranger Things

Los vecinos de Naucalpan en el Estado de México han quedado con la boca abierta y los pelos de punta, al descubrir que entre sus calles se escondía algo más que solo una decoración de Halloween, pues una familia de la zona se tomó las decoraciones demasiado en serio y llevaron el espíritu de Stranger Things al siguiente nivel al recrear en su casa una atmósfera digna del “Upside Down”, con luces, portales que conectan con el más allá, al puro estilo de la serie.

¿Stranger Things en Naucalpan?

La casa ha sorprendido a los vecinos y curioso, pues en una de sus fachadas se puede observar el portal al Upside Down, cubierto de luces rojas y telarañas falsas que simulan la entrada al mundo alterno, además se puede ver un Vecna, sostenida entre dos árboles y junto a él un Demogorgon con la boca abierta listo para atacar.

¿Quién felicitó a los vecinos de Naucalpan?

De acuerdo con lo que se ha señalado, la decoración llamó tanto la atención que incluso la plataforma que transmite la serie, felicitando a los autores con un comentario que ya es viral: “Les quedó bien, Vecna”.

¿Qué pasará con Stranger Things de Naucalpan?

Cabe señalar que hasta el momento no se sabe de manera concreta en dónde queda la famosa casa. No obstante, este tipo de elogios demuestran que, mientras los fans esperan que llegue la quinta y última temporada, la casa de Naucalpan, se presenta como un homenaje vivo de cómo la serie marcó a toda una generación.

