El megapuente del 20 de noviembre está a unos pocos días, pues se llevará a cabo del 13 de noviembre al 15 del mismo por la conmemoración del aniversario de la Revolución mexicana y si estás planeando tus actividades y aún no sabes qué ver, te recordamos que Azteca 7 tiene toda una programación pensada para todos los gustos, desde caricaturas, series y películas para disfrutar durante los días de descanso y más como: Pokémon y Smallville, Malcolm el de en medio o Masha y el Oso.

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¿Qué puedes ver en Azteca 7 durante el megapuente de noviembre?

La programación de Azteca 7 llega con distintas opciones para comparte durante estos días descanso.

Viernes 13 de noviembre de 2026

Viernes 13 de noviembre - Trolls: No pierdas el ritmo - 6:00 a. m.

Viernes 13 de noviembre - Star Wars: Aventuras de Jóvenes Jedi - 7:00 a. m.

Viernes 13 de noviembre - Rosita Fresita: En la gran ciudad - 8:00 a. m.

Viernes 13 de noviembre - Rosita Fresita: Aventuras en Tutti Frutti - Horario: 8:30 a. m.

Viernes 13 de noviembre - Academia Unicornio - Horario: 10:00 a. m.

Viernes 13 de noviembre - El show del Correcaminos - Horario: 12:00 p. m.

Viernes 13 de noviembre - Supercampeones: Rumbo al Mundial - Horario: 1:00 p. m.

Viernes 13 de noviembre - Tango y Cash - Horario: 2:30 p. m.

Viernes 13 de noviembre - Venganza en las nubes - Horario: 4:30 p. m.

Viernes 13 de noviembre - Legionario - Horario: 6:00 p. m.

Viernes 13 de noviembre - Duro de matar 4.0 - Horario: 8:00 p. m.

Sábado 14 de noviembre de 2026

Sábado 14 de noviembre - Sunny Bunnies - 6:00 a. m.

Sábado 14 de noviembre - Hotel Transylvania - 6:45 a. m.

Sábado 14 de noviembre - Ositos Cariñositos - 7:45 a. m.

Sábado 14 de noviembre - Pokémon - 8:00 a. m.

Sábado 14 de noviembre - Smallville - 9:00 a. m.

Sábado 14 de noviembre - La última ola - 10:00 a. m.

Sábado 14 de noviembre - El gran huracán categoría 5 - 11:45 a. m.

Sábado 14 de noviembre - Fuego en el cielo - 2:00 p. m.

Sábado 14 de noviembre - Volcán - 3:30 p. m.

Sábado 14 de noviembre - Fútbol Liga de Naciones: Jamaica vs. México - 5:00 p. m.

Sábado 14 de noviembre - Contrarreloj - 8:30 p. m.

Sábado 14 de noviembre - Box Azteca - 10:00 p. m.

Domingo 15 de noviembre de 2026

Domingo 15 de noviembre - Los Fixis - 6:00 a. m.

Domingo 15 de noviembre - Hotel Transylvania - 6:45 a. m.

Domingo 15 de noviembre - Ositos Cariñositos - 7:45 a. m.

Domingo 15 de noviembre - El increíble mundo de Gumball - 8:00 a. m.

Domingo 15 de noviembre - Monos del espacio - 8:30 a. m.

Domingo 15 de noviembre - Spark: Una aventura espacial - 10:00 a. m.

Domingo 15 de noviembre - Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego - 11:30 a. m.

Domingo 15 de noviembre - El vengador del futuro - 1:30 p. m

Domingo 15 de noviembre - Alita: La última guerrera - 3:00 p. m.

Domingo 15 de noviembre - Avatar: El camino del agua 5:00 p. m.

Domingo 15 de noviembre - Box Azteca - Programación deportiva - 10:00 p. m.

Lunes 16 de noviembre de 2026

Lunes 16 de noviembre - La Boutique de los Moños de Minnie - 6:15 a. m.

Lunes 16 de noviembre - Bluey - 7:30 a. m.

Lunes 16 de noviembre - Rosita Fresita: El cielo es el límite - 9:00 a. m.

Lunes 16 de noviembre - Winx Club - 10:30 a. m.

Lunes 16 de noviembre - Academia Unicornio: Verano legendario - 12:45 p. m.

Lunes 16 de noviembre - Un Chihuahua en Beverly Hills - 1:45 p. m.

Lunes 16 de noviembre - Hada por accidente - 4:15 p. m.

Lunes 16 de noviembre - Malcolm el de en medio - 6:15 p. m.

Lunes 16 de noviembre - Un día para vivir 3 - 7:30 p. m.

Lunes 16 de noviembre - Un día para vivir - 8:30 p. m.

Lunes 16 de noviembre - Dra. Lucía: Un don extraordinario - 9:30 p. m.

Lunes 16 de noviembre - Lotería del crimen - 10:30 p. m.

Lunes 16 de noviembre - Travesuras de amor - 11:30 p. m.

Recuerda corroborar horarios y seguir toda la información necesaria desde las señales y redes sociales oficiales de Azteca 7.