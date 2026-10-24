Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete vs. O’Shaquie Foster: Hora EXACTA de inicio de la pelea de box que transmitirá GRATIS Azteca 7

Por la tarde de hoy 24 de octubre del 2026, Emanuel “Vaquero” Navarrete se enfrentará al estadounidense O’Shaquie Foster en San Antonio, Texas, y si no quieres perderte este explosivo encuentro, toma en cuenta que podrás ver la transmisión completamente GRATIS y en DIRECTO por AZTECA 7 en punto de las 23:00 horas, tiempo del centro de México. Recuerda que podrás seguir la transmisión por la señal abierta de TV Azteca y por todas nuestras redes sociales oficiales.

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¿Cómo, cuándo y a qué hora ver la pelea de Vaquero Navarrete vs. Foster GRATIS en México?

El "Vaquero" Navarrete se enfrentará hoy 24 de octubre del 2026 contra O'Shaquie Foster y podrás ver el combate completamente GRATIS desde México por la señal de Azteca 7, tanto en su señal abierta como digital o desde la App de TV Azteca en VIVO o dando clic aquí.

El encuentro está pactado para que comience en punto de las 11:00 de la noche (tiempo del centro de la Ciudad de México). Y contará como sede con el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

¿Cómo llega El "Vaquero" Navarrete a su encuentro contra O'Shaquie Foster?

Para su encuentro de esta noche, el “Vaquero” Navarrete llega como el gran bicampeón mundial de peso superpluma (OMB y FIB) cargando un récord de 40-2-1 (33 KO). El mexicano de 31 años cumplió con el pesaje oficial en las 130 libras tras vencer en febrero a Eduardo Núñez para sumar la corona de la FIB.

¿Cómo llega O'Shaquie Foster para enfrentarse a El "Vaquero" Navarrete?

O'Shaquie Foster, proveniente de los Estados Unidos, llega al combate de hoy frente a El "Vaquero" Navarrete como campeón mundial superpluma del CMB y con un récord profesional de 25 victorias (12 por nocaut) y 3 derrotas. Además, el peleador de 33 años, apodado "Ice Water", se presenta en óptimas condiciones físicas tras registrar 129.9 libras en la báscula.

Recuerda que puedes seguir toda la emoción del boxeo por todas las señales abiertas de TV Azteca y por todas las redes sociales y señales digitales oficiales.