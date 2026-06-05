7 animes que son de fútbol y que puedes disfrutar en Crunchyroll, perfectos para la fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

La fiebre por la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya comienza a sentirse entre los aficionados, y no solo dentro de los fans del deporte, sino también de los fans del anime, quienes podrán compartir la fiesta del deporte más visto del mundo con esta selección de 7 animes de fútbol que podrás disfrutar en Crunchyroll.

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Dentro de Crunchyroll existen series que combinan la pasión futbolera con rivalidades memorables, sueños de grandeza y momentos de alta tensión, lo que las convierte en grandes historias para disfrutar durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

7 animes imperdibles de fútbol que podrás disfrutar en streaming

Aoshi

Este anime se presenta como una de las historias más realistas, tácticas y fieles de lo que es una cantera de fútbol profesional, la cual está centrada en el crecimiento de un joven talento y su cambio de visión en el juego.

Blue Lock

Un anime que busca mezclar el deporte con la supervivencia y la psicología, en donde 300 delanteros compiten por convertirse en el talentoso goleador definitivo de Japon.

Los Supercampeones (Captain Tsubasa )

El clásico indiscutible que ha marcado a más de una generación y que sigue la historia de Tsubasa Ozora (Oliver Atom) desde su infancia hasta que logra su debut juvenil en la liga internacional.

Inazuma Eleven (Súper Once)

Esta entrega combina fútbol con técnicas especiales y habilidades sobrehumanas. Este anime sigue al equipo del Raimon que busca la gloria.

Hungry Heart

Esta historia sigue la vida de Kyosuke Kano, un joven rebelde que lucha por ganarse su lugar y salir de la sombra de su hermano mayor, un futbolista de talla mundial.

Giant Killing

El anime busca centrarse más en la gestión táctica y realista del deporte. La historia sigue la historia de un exfutbolista profesional que regresa a su antiguo equipo, pero ahora como director técnico.

Area no Kishi

Este emocionante drama deportivo es protagonizado por Kakeru, quien recibe el corazón transplantado de su hermano mayor, un genio del fútbol, lo que le permite heredar su talento y sus sueños.

Celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ desde casa con estos imperdibles animes enfocados en el deporte más visto del mundo.