Así reaccionaron los famosos en redes sociales al anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
El Super Bowl del 2026 está pactado a jugarse el próximo domingo 8 de febrero.
ver fotos
Bad Bunny se presentará en el Super Bowl de 2026, siendo esta la única fecha en que entonará sus grandes éxitos en territorio estadounidense, durante su más reciente gira.
Crédito: Getty Images
Jennifer Lopez fue de las primeras en emitir una postura en redes sociales tras darse a conocer que el puertorriqueño, quien la acompañó en el Super Bowl LIV junto con J Balvin. Acompañado de esta foto, la cantante escribió: “Ahora es tú turno”.
Crédito: Getty Images
Shakira, con quien también colaboró en el Super Bowl LIV, también celebró que Benito se presentará en uno de los escenarios más importantes de la industria del entretenimiento.
Crédito: Instagram@shakira
Bruno Mars, quien estuvo a cargo del Show de Medio Tiempo del Super Bowl XLVIII, también aplaudió la decisión de que el puertorriqueño se presente en el juego más importante de la NFL del próximo año.
Crédito: X@brunomars
El anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl también fue bien recibida en la clase política de Estados Unidos, pues el Gavin Newsom, gobernador de California, celbró la noticias: “California está emocionado de recibirte”, excribió en X.
Crédito: X@CAgovernor
Aunque no lo escribió de manera literal, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los detractores de que Bad Bunny se presente en el Super Bowl 2026: “Es difícil ver el nuevo inicio de la NFL. Es un error en todos los sentidos. Deberían terminarlo de inmediato”, escribió tras darse a conocer la noticia.
Crédito: Truthsocial
Así reaccionaron los famosos en redes sociales al anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl 2026
Bad Bunny no sólo pondrá en alto a Puerto Rico sino el de millones de latinos que buscan una oportunidad en el territorio estadounidense, pues, después de no tener fechas en el país vecino durante su más reciente tour, el cantante decidió que pisará dicho país únicamente para estar arriba de uno de los escenarios más grandes en la industria del entretenimiento.