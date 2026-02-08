10 jugadores que podrían cambiar de equipo en el mercado de fichajes de verano

Con contratos próximos a vencer, conflictos internos, interés desde Arabia Saudita y el impacto directo que tendrá la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la valorización de muchos futbolistas, varios nombres de peso podrían protagonizar transferencias millonarias en el mercado de fichajes de verano .

Desde estrellas consolidadas hasta jóvenes en pleno ascenso, los grandes clubes ya siguen de cerca a jugadores que podrían redefinir sus plantillas. Además, la Copa del Mundo de la FIFA podría impulsar movimientos inesperados y fichajes estratégicos apenas se abra la ventana en junio.

Mercado de fichajes: los 10 futbolistas que podrían cambiar de equipo en el verano 2026

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

Desde que cambió de representante y pasó a ser manejado por Jorge Mendes, el delantero alemán dejó en claro que su ciclo en el Dortmund podría estar llegando a su fin. Con menos de 18 meses de contrato, clubes como Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Tottenham y Napoli ya han mostrado interés. A sus 24 años, Adeyemi podría salir a un precio inferior al habitual para una figura de su nivel.



Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

El argentino tendrá como prioridad el Mundial, pero su futuro en el Atlético está en el centro de la escena. Barcelona lo ve como el reemplazante natural de Lewandowski, mientras que Arsenal sigue atento a su situación. El club madrileño no lo dejaría ir por menos de 100 millones de euros, cifra que lo convertiría en uno de los fichajes más caros del mercado.

Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Convertido en titular de la selección inglesa y proyectado como una de las revelaciones del Mundial, Anderson podría dar un salto histórico en su carrera. Manchester United y Manchester City lo siguen de cerca, aunque el Forest pediría cerca de 100 millones de libras para liberarlo. Con solo 23 años, su perfil lo vuelve una inversión a largo plazo.



Carlos Baleba (Brighton)

El mediocampista camerunés estuvo cerca de salir el verano pasado y todo indica que este será el momento definitivo. Manchester United lo considera el reemplazo ideal de Casemiro y aunque Brighton ya no podría exigir las cifras astronómicas de antes, su salida parece inevitable en los próximos meses.



Ayyoub Bouaddi (Lille)

Una de las grandes joyas del fútbol francés. Con apenas 18 años, ya despertó el interés de PSG, Arsenal, Liverpool y Manchester United. Aunque renovó recientemente con el Lille, todo apunta a que fue una estrategia para elevar su valor de mercado antes de una venta multimillonaria.



Mohamed Salah (Liverpool)

El ciclo del egipcio en Anfield parece acercarse a su final. Con solo un año más de contrato, este verano representa la última oportunidad real para que el Liverpool obtenga dinero por su traspaso. Arabia Saudita aparece como el destino más probable, con ofertas que podrían romper récords.

Ederson (Atalanta)

Desde su consagración en la Europa League, el brasileño es seguido por varios gigantes. Atlético de Madrid encabeza la carrera, aunque Manchester United y City también lo tienen en carpeta. Su valor ronda los 50 millones de euros y su salida del Atalanta es vista como cuestión de tiempo.



Bruno Fernandes (Manchester United)

Capitán y líder del United, podría estar viviendo sus últimos meses en Old Trafford. Arabia Saudita insiste con una oferta cercana a los 100 millones de libras y el contexto del Mundial refuerza la idea de una salida estratégica para ambas partes.

Leon Goretzka (Bayern Múnich)

Ya confirmado como agente libre, el alemán dejará el Bayern tras casi 300 partidos. Con 31 años, se convierte en una oportunidad de oro para clubes que busquen experiencia sin pagar traspaso, lo que lo vuelve uno de los nombres más atractivos del mercado.



Vinicius Jr (Real Madrid)

El brasileño es el gran protagonista potencial del verano. Arabia Saudita sigue tentando con cifras históricas, mientras que en Madrid el liderazgo ofensivo parece inclinarse cada vez más hacia Mbappé. Aunque el gesto de besar el escudo calmó rumores, su futuro sigue siendo una incógnita que podría sacudir al fútbol mundial.