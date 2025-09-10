¿Hay mexicanos? Estos son los luchadores más indestructibles en la historia de la WWE

Comienza la cuenta regresiva para el término del año, el cual ha sido un auténtico contraste para la WWE entre los grandiosos eventos PPV’s en relación a las historias poco confiables que ha entregado. Y, en medio de este hecho, la empresa ha dado a conocer sus luchadores más indestructibles en la historia.

Son muchas y muy variadas las leyendas que la WWE ha tenido en su historia; sin embargo, algunas destacan sobre otras por el micrófono que tienen, la conexión con sus fanáticos o por ser el rostro de la empresa durante mucho tiempo. En ese sentido, también sobresalen superestrellas que se consideran las más indestructibles por lo que entregaron en el ring.

The Undertaker, ¿dentro de los luchadores más indestructibles para la WWE?

El listado presentado por la WWE coloca en el primer lugar a The Undertaker como el luchador más indestructible de su historia. Y es que esta situación guarda estrecha relación con la enorme racha de más de 20 victorias consecutivas en Wrestlemania, el evento más importante de la empresa.

Un día como hoy, hace 30 años, hizo su debut en Survivor Series de 1990 The Undertaker, manejado por Brother Love. Si esta leyenda marcó tu vida, dale RT a este post con el #GraciasUndertaker pic.twitter.com/6LdyxDAaVj — Lucha Libre Online (@luchalibreonlin) November 22, 2020

¿Brock Lesnar es un histórico de la WWE?

Si bien en sus inicios ya era una auténtica bestia en el ring, después de su etapa en la UFC y tras su regreso a la WWE Brock Lesnar se consolidó como una superestrella totalmente indestructible. De hecho, fue el encargado de terminar con la racha de The Undertaker en Wrestlemania.

Goldberg, ¿un indestructible de la WWE pese a su poca técnica?

Quien confirmara su retiro oficial del wrestling hace solo unas semanas también aparece en este listado como uno de los luchadores más indestructibles de la WWE. Y si bien nunca fue un experto técnicamente hablando, sus cortas luchas y su explosividad son suficientes para colocarlo entre los mejores en este apartado.

¿Qué otras superestrellas de la WWE son indestructibles?

En el cuarto lugar aparece The Fiend, mientras que el Top5 lo cierra Kane, quien tuvo una espectacular rivalidad con The Undertaker que duró años. De igual forma, entre los 10 luchadores más indestructibles de la WWE aparecen leyendas como Hulk Hogan, The Ultimate Warrior, Jacob Fatu, Mankind y Solo Sikoa, mismo que es un rostro activo de la empresa actual.